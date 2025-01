Borderlands 4: Trailer-Analyse zum möglichen Plot und mehr

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Eines der Highlights im vergangenen Jahr war, als am 12. Dezember 2024, während der Game Awards 2024 der lang ersehnte erste Trailer von Borderlands 4 erschienen ist.

Im Trailer gab es schon einiges zu sehen und doch gibt es noch viel Spekulation über die mögliche Geschichte des vierten Teils und dem neuen Bösewicht „The Timekeeper“. Weitere Informationen werden von Gearbox Anfang nächsten Jahres, spätestens aber im Mai bei der geplanten Präsentations-Tour von Randy Pitchford in Japan erwartet.

Bis dahin lädt Randy Pitchford, der Präsident von Gearbox, die Fans dazu ein, den Trailer weiter zu analysieren. In einem Interview sagt er: „Unsere Fans werden sich das anschauen und Bild für Bild analysieren. Diese kurze Abfolge von Ich-Perspektiven gibt uns Hinweise auf die Verbesserungen, die wir in den Bewegungen der Figuren vorgenommen haben.“

Herausforderung angenommen! Was könnte man also bei diesem verrückten und auch faszinierenden Trailer entdecken? Nun da gibt es einiges.

[Achtung dieser Text enthält mögliche Spoiler und bisher nicht bestätigte Thesen zur Geschichte von Borderlands 4!]

Basierend auf den Informationen aus Borderlands 3 und den neuen Details zu Borderlands 4 lassen sich einige interessante Verbindungen herstellen:

„The Timekeeper“ wird als neuer Bösewicht eingeführt

In Borderlands 3 wurde der Timekeeper bereits in den Eridian-Schriften erwähnt, die von Nyriad hinterlassen wurden. In einer Schrift namens „Secrets“ warnte Nyriad vor dem Timekeeper als eine der Gefahren, die die Eridians in den Vaults versteckt hatten.

„The Timekeeper“, der neue Antagonist in Borderlands 4, wird als der bisher unheimlichste und schwerste Bösewicht der Serie beschrieben. Im Gegensatz zu früheren Gegnern wie Handsome Jack oder den Calypso-Zwillingen, präsentiert sich der Timekeeper als eine ernsthafte und finstere Bedrohung.

Er verkörpert eine diktatorische Figur, die von oben herab über alles herrscht und einen langfristigen, grausamen Plan verfolgt. Randy Pitchford, der Präsident von Gearbox, vergleicht den Timekeeper mit einer unheimlicheren Version des Imperators aus dem Star Wars-Universum. Er betont, dass dieser Bösewicht sich auf einer anderen Ebene befindet als die lokalen Sorgen von Handsome Jack oder die Machtgier der Calypso-Zwillinge.

Anthony Nicholson, Senior Project Producer, fügt hinzu, dass der Timekeeper äußerst berechnend und akribisch in seinen Absichten ist. Er sieht die Vault Hunter lediglich als Störfaktoren, die sich seinem sorgfältig ausgearbeiteten Plan in den Weg stellen. Diese Charakterisierung verspricht einen Antagonisten, der eine ernsthafte und bedrohliche Präsenz in der Welt von Borderlands 4 darstellen wird.

Liliths Verschwinden und Elpis

Am Ende von Borderlands 3 teleportierte Lilith den Mond Elpis weg, um Pandora zu retten. In Borderlands 4 erfahren wir, dass Elpis in der Umlaufbahn des neuen Planeten Kairos erschienen ist. Dies hat offenbar den Tarnschleier zerstört, der Kairos bisher verborgen hielt, und somit die Ereignisse von Borderlands 4 in Gang gesetzt.

Hat der Timekeeper einen ganzen Planeten und seine Bevölkerung versteckt und unterdrückt?

Basierend auf den verfügbaren Informationen ist es möglich, dass der Timekeeper der Bevölkerung von Kairos etwas vorgetäuscht hat. Denn der Timekeeper wird als diktatorischer Herrscher von Kairos beschrieben, der die Freiheit und Individualität der Bewohner unterdrückt. Es wird gezeigt, dass Kairos zuvor durch einen Tarnschleier verborgen war, der durch die Ankunft von Elpis zerstört wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Timekeeper tatsächlich einen Schleier um den Planeten gelegt haben könnte, um die Bevölkerung zu täuschen und zu kontrollieren.

Mögliche Gründe dafür könnten sein:

Die Isolation des Planeten aufrechtzuerhalten und externe Einflüsse fernzuhalten.

Eine künstliche Realität zu erschaffen, die seine Herrschaft stützt.

Zugang zu möglichen Eridianischen Vaults auf Kairos zu verbergen.

Die wahre Natur des Planeten oder seiner eigenen Herkunft zu verschleiern.

Die Zerstörung dieses Schleiers durch Elpis‘ Ankunft hat eine Rebellion ausgelöst, was darauf hindeutet, dass die Bevölkerung nun eine neue Realität erkennt.

Was spielen die Masken im Trailer für eine zusätzliche, zentrale Rolle?

Im Trailer von Borderlands 4 sind zwei Schlüsselszenen mit einer Psycho-Maske enthalten, die möglicherweise eine zentrale Rolle spielen.

Die fallende Maske

Die Psycho-Maske, die durch den Riss fällt, könnte eine tiefere Bedeutung haben. Sie symbolisiert möglicherweise eine Verbindung zwischen der isolierten Welt von Kairos und dem Rest des Borderlands-Universums. Die Bewohner von Kairos wurden womöglich vom Timekeeper unter falschen Tatsachen isoliert. Was gut zur dystopischen Natur des Planeten passen würde, da der Timekeeper als diktatorischer Herrscher beschrieben wird, der Kairos mit eiserner Faust regiert.

Außerdem könnte die fallende Maske den ersten Hinweis für die Bewohner von Kairos darstellen, dass es eine Welt außerhalb ihrer Isolation gibt. Dies würde erklären, warum die Ankunft von Elpis in der Umlaufbahn von Kairos einen Aufstand auslöst.

Die zerdrückte Maske

Das Zerdrücken und Fallenlassen der Maske durch den Timekeeper könnte symbolisch für das Ende seiner Täuschung stehen.

Diese Geste könnte mehrere Bedeutungen haben:

Das Ende der Illusion: Der Timekeeper kann seine wahre Natur nicht länger verbergen und muss sich nun offen mit der Bevölkerung auseinandersetzen, die er bisher unterdrückt hat. Konfrontation mit der Realität: Mit der Ankunft von Elpis und dem Durchbrechen des Tarnschleiers wird der Timekeeper gezwungen, sich den Konsequenzen seiner Herrschaft zu stellen. Beginn eines neuen Konflikts: Das Fallenlassen der Maske signalisiert den Beginn einer offenen Konfrontation zwischen dem Timekeeper und den Bewohnern von Kairos. Symbolischer Machtverlust: Die zerdrückte Maske könnte den Beginn des Zerbröckelns seiner Autorität darstellen, da seine Untertanen nun die Wahrheit erkennen.

Mysteriöse Botschaft am Ende des Trailers von Borderlands 4

Am Ende des Borderlands 4 Trailers hat Gearbox eine mysteriöse Nachricht hinterlassen, die bereits von Fans entschlüsselt und auf Reddit veröffentlicht wurde.

Die entschlüsselten Botschaften lauten:

„Invader cut me open

I died and thats just the start

Now my knife is redly suddening

She saw right through me and into you

His hand on your neck

Rip it out from the roots

Its your turn“

„Time kept is brain lost“

„Youre gonna like what comes with it“

Zusätzlich wurden zwei weitere kurze Nachrichten entschlüsselt:

„one two one two“

„we are moon called“

Könnte die mysteriöse Meldung vom Planeten selbst stammen?

Besteht die Möglichkeit, dass Kairos eine lebendige (verletzte) Identität ist und der Timekeeper seine Interessen vertritt? Dazu lässt sich basierend auf den entschlüsselten Nachrichten folgende Theorie in Betracht ziehen:

Die Botschaft „Invader cut me open, I died and that’s just the start“ könnte aus der Perspektive des Planeten Kairos stammen. Wenn wir den Planeten als lebendige Entität betrachten, könnte dies auf eine Verletzung oder Invasion hindeuten, die der Planet erlitten hat.

„Now my knife is redly suddening“ könnte metaphorisch für eine Gegenreaktion des Planeten stehen, möglicherweise durch den Timekeeper als seinen Vertreter.

„She saw right through me and into you“ könnte sich auf eine Sirene (Lilith) beziehen, die die wahre Natur des Planeten erkannt hat.

Die Zeilen „His hand on your neck, Rip it out from the roots, It’s your turn“ könnten die Absichten des Timekeepers andeuten, der im Auftrag des Planeten handelt, um die Kontrolle zurückzugewinnen.

„Time kept is brain lost“ passt zur Thematik des Timekeepers und könnte auf die Konsequenzen hinweisen, wenn man sich seiner Kontrolle unterwirft.

„We are moon called“ könnte sich auf die Ankunft von Elpis beziehen, die den Tarnschleier um Kairos zerstört hat und möglicherweise eine Verbindung zwischen dem Planeten und dem Mond andeutet.

Abschließend führt eine These zur anderen These und offenbart die Tragweite der gezeigten Szenen, die der neue Trailer von Borderlands 4 mit sich bringt.

Was denkt ihr darüber und wie habt ihr den ersten Trailer von Borderlands 4 wahrgenommen?