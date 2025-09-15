Borderlands 4: Über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Bordrlands 4, der neuste Teil der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software, startete mit starken Zahlen auf der Valve-Plattform Steam.
Am Wochenende befanden sich 304.398 Spieler gleichzeitig auf Kairo, um ihre Sucht nach Beute zu befriedigen und gegen den Zeitwächter zu kämpfen.
Die Zahl ist umso beeindruckender, da die PC-Version von Borderlands 4 schlecht optimiert wurde und die Leistung zu negativen Reviews führte. Mittlerweile wurde ein erstes Update für den PC ausgerollt, mit dem man die Stabilität verbesserte.
Zum Vergleich: Borderlands 2 erreichte 125.000 gleichzeitige Spieler. In Borderlands 3 waren es sogar mit knapp 94.000 noch weniger, was aber am exklusiven Launch im Epic Games Store gelegen hat.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
300k kommen mir aber trotzdem sehr wenig vor für eine Marke wie Borderlands 😅
Geht, kostet das Spiel immerhin 60-80€ auf Steam. Jetzt noch die Konsolenspieler dazu, sind schon gute Zahlen denke ich.
Manche warten vielleicht auch noch bis der Beta Status vorbei ist und ein paar Patches kamen
Stark 💪🏻
Werde ich aufjedenfall im Gamepass oder Sale kaufen
Werden bestimm bald noch mehr werden.
Das ist jetzt nicht gerade viel
Sie scheinen ja eine ziemlich treue Fanbasis zu besitzen, dass es schon so viele sind, wird sicher noch viel höher steigen, wenn der Preis sinkt.
Ich habs mir geholt und bereue es. Die Fehler sind mir egal ich hatte bisher keinen Bug. Aber das Spiel ist so unfassbar langweilig ohne spoiler kann ich nicht mal sagen wie langweilig es ist. Es hat bis auf die texturen nix mit borderlands zutun. Und die skills sind teilweise einfach nur Kopien von skills aus früheren Teilen. Und die map ist so ätzend und langweilig wie Assassins creed oder far cry obwohl die besser sind teilweise. Ich empfehle allen die es nicht gekauft haben wartet bis es für 25 Euro im sale zu bekommen ist oder noch besser wenn es im game pass landet irgendwann