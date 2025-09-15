Borderlands 4: Über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Image: 2K

Mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern am Wochenende startete Borderlands 4 auf Steam.

Bordrlands 4, der neuste Teil der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software, startete mit starken Zahlen auf der Valve-Plattform Steam.

Am Wochenende befanden sich 304.398 Spieler gleichzeitig auf Kairo, um ihre Sucht nach Beute zu befriedigen und gegen den Zeitwächter zu kämpfen.

Die Zahl ist umso beeindruckender, da die PC-Version von Borderlands 4 schlecht optimiert wurde und die Leistung zu negativen Reviews führte. Mittlerweile wurde ein erstes Update für den PC ausgerollt, mit dem man die Stabilität verbesserte.

Zum Vergleich: Borderlands 2 erreichte 125.000 gleichzeitige Spieler. In Borderlands 3 waren es sogar mit knapp 94.000 noch weniger, was aber am exklusiven Launch im Epic Games Store gelegen hat.

  4. Katanameister 197640 XP Grub Killer God | 15.09.2025 - 15:04 Uhr

    Sie scheinen ja eine ziemlich treue Fanbasis zu besitzen, dass es schon so viele sind, wird sicher noch viel höher steigen, wenn der Preis sinkt.

  5. iOVagaOi 5550 XP Beginner Level 3 | 15.09.2025 - 15:45 Uhr

    Ich habs mir geholt und bereue es. Die Fehler sind mir egal ich hatte bisher keinen Bug. Aber das Spiel ist so unfassbar langweilig ohne spoiler kann ich nicht mal sagen wie langweilig es ist. Es hat bis auf die texturen nix mit borderlands zutun. Und die skills sind teilweise einfach nur Kopien von skills aus früheren Teilen. Und die map ist so ätzend und langweilig wie Assassins creed oder far cry obwohl die besser sind teilweise. Ich empfehle allen die es nicht gekauft haben wartet bis es für 25 Euro im sale zu bekommen ist oder noch besser wenn es im game pass landet irgendwann

