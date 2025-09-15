Borderlands 4: Über 300.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern am Wochenende startete Borderlands 4 auf Steam.

Bordrlands 4, der neuste Teil der Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software, startete mit starken Zahlen auf der Valve-Plattform Steam.

Am Wochenende befanden sich 304.398 Spieler gleichzeitig auf Kairo, um ihre Sucht nach Beute zu befriedigen und gegen den Zeitwächter zu kämpfen.

Die Zahl ist umso beeindruckender, da die PC-Version von Borderlands 4 schlecht optimiert wurde und die Leistung zu negativen Reviews führte. Mittlerweile wurde ein erstes Update für den PC ausgerollt, mit dem man die Stabilität verbesserte.

Zum Vergleich: Borderlands 2 erreichte 125.000 gleichzeitige Spieler. In Borderlands 3 waren es sogar mit knapp 94.000 noch weniger, was aber am exklusiven Launch im Epic Games Store gelegen hat.