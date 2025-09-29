Borderlands 4: Vault Hunter C4SH im TGS-Teaser vorgestellt

4 Autor: , in News / Borderlands 4
Übersicht
Image: 2K

Borderlands 4: Vault Hunter C4SH im TGS-Teaser vorgestellt!

Mit Borderlands 4 erwartet euch 2026 ein neuer Höhepunkt der beliebten Loot-Shooter-Reihe, und nun wurde auf der Tokyo Game Show 2025 der erste neue Vault Hunter vorgestellt: C4SH.

Der mysteriöse Charakter ist von Glücksspielen und Zufall fasziniert und bringt eine einzigartige Spielweise in die Welt von Borderlands. Würfelwürfe, Kartenspiele und riskante Entscheidungen prägen das Kampfsystem dieses Vault Hunters, wodurch sich Spieler auf völlig neue Mechaniken freuen dürfen.

C4SH wird Teil des ersten großen Story Packs „Mad Ellie and the Vault of the Damned“, das im ersten Quartal 2026 erscheinen soll.

Dieses Erweiterungspaket führt euch in eine völlig neue Zone auf Kairos, wo euch sowohl Haupt- als auch Nebenmissionen erwarten. Dazu kommen exklusive Ausrüstungsgegenstände, neue Waffen, frische kosmetische Items sowie die Möglichkeit, C4SH als spielbaren Charakter freizuschalten.

Die Entwickler von Gearbox Software haben außerdem bestätigt, dass das Post-Launch-Roadmap-Programm von Borderlands 4 zahlreiche weitere Story Packs und Erweiterungen enthalten wird. Fans können sich somit auf eine stetige Erweiterung des Spiels einstellen, die die Welt von Borderlands 4 lebendig hält und euch immer wieder neue Inhalte bietet.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Borderlands 4

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 206760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.09.2025 - 07:14 Uhr

    Bewusst einen coolen Charakter in einem Dlc hinzugefügt, gute Arbeit 🙃🤑.

    0
  2. AnCaptain4u 229995 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.09.2025 - 09:30 Uhr

    Bis Q1 2026 ist zwar noch eine ganze Weile hin aber ich hab richtig Bock drauf.

    1

Hinterlasse eine Antwort