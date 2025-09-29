Borderlands 4: Vault Hunter C4SH im TGS-Teaser vorgestellt!

Mit Borderlands 4 erwartet euch 2026 ein neuer Höhepunkt der beliebten Loot-Shooter-Reihe, und nun wurde auf der Tokyo Game Show 2025 der erste neue Vault Hunter vorgestellt: C4SH.

Der mysteriöse Charakter ist von Glücksspielen und Zufall fasziniert und bringt eine einzigartige Spielweise in die Welt von Borderlands. Würfelwürfe, Kartenspiele und riskante Entscheidungen prägen das Kampfsystem dieses Vault Hunters, wodurch sich Spieler auf völlig neue Mechaniken freuen dürfen.

C4SH wird Teil des ersten großen Story Packs „Mad Ellie and the Vault of the Damned“, das im ersten Quartal 2026 erscheinen soll.

Dieses Erweiterungspaket führt euch in eine völlig neue Zone auf Kairos, wo euch sowohl Haupt- als auch Nebenmissionen erwarten. Dazu kommen exklusive Ausrüstungsgegenstände, neue Waffen, frische kosmetische Items sowie die Möglichkeit, C4SH als spielbaren Charakter freizuschalten.

Die Entwickler von Gearbox Software haben außerdem bestätigt, dass das Post-Launch-Roadmap-Programm von Borderlands 4 zahlreiche weitere Story Packs und Erweiterungen enthalten wird. Fans können sich somit auf eine stetige Erweiterung des Spiels einstellen, die die Welt von Borderlands 4 lebendig hält und euch immer wieder neue Inhalte bietet.