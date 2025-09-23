Borderlands 4: Verkäufe auf 2,5 Millionen gestiegen – Bericht

Von offizieller Seite hat Publisher 2K Games noch keine Verkaufszahlen zu Borderlands 4 genannt. Doch laut Daten von Alinea Analytics sind die Verkäufe für den Looter-Shooter seit dem Launch auf über 2,5 Millionen Einheiten angestiegen.
Laut den neusten Daten hat sich das Spiel von Gearbox Software allein auf Steam mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft und 80 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet. 1,2 Millionen Einheiten entfallen demnach auf die Konsolen von Microsoft und SONY.
Mehr als die Hälfte der Steam-Spieler stammt laut Alinea aus den USA, gefolgt von China und Deutschland.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Könnte besser sein, ist aber verständlich nach den Aussagen Pitchfords und technischen Problemen, natürlich nur, wenn die Verkaufszahlen stimmen.
Wieder mal ein Beweis das die große breite Masse nicht online sich informiert wie wir Nerds.
Name kennt man also wird es gekauft.m
Ich denke das es trotz all der technischen schwächen gekauft wird. Von dem Otto normal Verbraucher und den Nerds. Das Franchise ist einfach zu bekannt, wie du schon sagtest. Hoffen wir mal für alle, das gearbox die Probleme technischer Natur in den Griff und gefixt bekommt. 🖖
Das passt so gar nicht zu den Berichten über die schlechte Performance. Auf Steam ist es immer noch auf Platz 8.
Es sind zwar nur noch im Tageshoch 150T Spieler, statt der 300T Allzeitpeak. Das spricht schon für ein Abflauen des Hypes. Aber es scheint nicht für jeden das Komplettdesaster zu sein.
Es gibt halt auch Spieler, die wissen wie man Details reduziert.
Gibt ja auch einige Videos mit „optimized settings“
Und selbst wenn nicht sind die Probleme nicht bei allen Vorhanden sondern nur bei einem Teil.
Ich vermute ja immer noch nvidia und DAU sind und bleiben hier das größte Problem.
Ich Spiel immer noch in badas-Setting in 4k und hab keine gravierenden Probleme. Sieht man von den üblichen bugs mal ab wo zum Beispiel nix mit Greifhacken ist wo man es nutzen muss und nur Rückkehr ins Hauptmenue hilft und wieder neu hinlaufen oder eben selber Fehler bei Questiteminteraktionen.
Hält sich aber relativ in Grenzen. Bisher 3x gehabt und ich bin im 3. Gebiet.
DAUs ok, aber wieso ist Nvidia da ein Problem?
Weil gefühlt fast nur nvidia Karten Inhaber über Probleme beschweren und irgendwie die aktuelle 50x0er Reihe sehr oft mit von der Partie ist.
Zumindest bei den Sachen die ich bisher so im vorbeilesen mitbekommen habe.
Ja, RTX-Karten performan schlechter in BL4, was witzig ist, weil Nvidia BL4 mit ihren Karten bundelt
Wer sich so eine, recht, sündhaft teure Grafikkarte gönnt, reagiert wohl eben auch etwas empfindlicher auf performence Probleme. (So zumindest meine Theorie 😄).
Ich reagiere zb nicht so empfindlich auf solche Drops. In „meinen Augen“ läuft das Spiel fast durchgehend flüssig.
Ich empfinde aber auch 30 FPS als flüssig (außer es sind miserable 30 FPS).
2,5 Millionen klingt doch ganz ordendlich, ob Gearbox damit in der Gewinnzone ist?
es läuft ja noch weiter.. wenns dann im Sale ist, da kommt auch noch mal ne Menge dazu..
Alinea Analytics 🤦🏻♂️
Jetzt sind inzwischen bestimmt nicht nur 300.000 Spieler online.
Der hype für das franchise war bei mir in Teil 3 schon irgendwie nicht mehr vorhanden. Teil 4 interessiert mich irgendwie so gar nicht. Und wenn man dann noch die Aussagen von diesem pitchford hört hab ich irgendwie auch gar keine lust dem Game noch ne chance zu geben. Vielleicht irgendwann mal im sale oder so.