Borderlands 4: Verkäufe auf 2,5 Millionen gestiegen – Bericht

Von offizieller Seite hat Publisher 2K Games noch keine Verkaufszahlen zu Borderlands 4 genannt. Doch laut Daten von Alinea Analytics sind die Verkäufe für den Looter-Shooter seit dem Launch auf über 2,5 Millionen Einheiten angestiegen.

Laut den neusten Daten hat sich das Spiel von Gearbox Software allein auf Steam mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft und 80 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet. 1,2 Millionen Einheiten entfallen demnach auf die Konsolen von Microsoft und SONY.

Mehr als die Hälfte der Steam-Spieler stammt laut Alinea aus den USA, gefolgt von China und Deutschland.