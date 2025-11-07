Borderlands 4: Verkaufszahlen fallen schwächer aus als erwartet

Im Rahmen der Bekanntgabe des aktuellen Finanzberichts bewertet Strauss Zelnick den Launch von Borderlands 4 als insgesamt gelungen. Die Kritiken zum Spiel fielen positiv aus, was das Unternehmen zufrieden stimmt.
Doch es gab auch technische Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung auf Steam, die von Gearbox aber aktiv angegangen wurden und weiterhin Aufmerksamkeit erhalten. Trotz der guten Resonanz blieb der kommerzielle Erfolg zum Start hinter den Erwartungen laut dem CEO von Take-Two Interactive zurück.
Zur langfristigen Entwicklung des Looter-Shooters äußerte sich Zelnick optimistisch. Er betonte das Vertrauen in die Stärke des Spiels über dessen gesamte Lebensdauer hinweg und lobte die Arbeit von Gearbox.
Besonders große Hoffnungen setzt Take-Two in die geplanten Zusatzinhalte, die nach dem Release erscheinen sollen. Diese Erweiterungen sollen das Spielerlebnis vertiefen und die Community langfristig binden. Zelnick zeigte sich überzeugt, dass Borderlands 4 durch kontinuierliche Updates und kreative Inhalte weiter an Bedeutung gewinnen wird und sich zu einem nachhaltigen Erfolg entwickeln kann.
Die Verkaufszahlen hätte ich gerne gewusst.
Borderands: Boa, der Lenz (ist da)!
Vielleicht hätten sie zumindest mal gescheit optimieren sollen.
Der Zelnick hat doch einen rostigen Nagel im Kopp. Hier noch zu GTA VI:
„Wenn unsere Mitbewerber etwas auf den Markt bringen, bevor es fertig ist, kommt es zu Problemen.“
So eine Luftpumpe…
Naja nach den Tests auch verständlich.
Story soll unrelevant sein, alle 2 Sekunden muss man das Inventar aufräumen, die Welt passt nicht zur Story ( unterdrückendes Regime das eigentlich niemand unterdrückt, zumindest wird das in der Welt wohl nicht dargestellt. kurz gesagt: fehlende Immersion).
Da kann ich auch Borderlands 2 wieder spielen.
Bei einem Sale nehm ich’s gerne auch mit
Ich hab mir das jetzt für 42,- gegönnt. Kontrastprogramm zu snakeeater. Nach 1 Stunde gesabbel will man nur noch ballern.
War zum vorhinein klar, erstaunlich das die noch ein 4er gebracht haben- ist ein Sale kauf Game da kommt nicht mehr viel Money rein, evtl. noch bischen ingamshop oder loot zum verhöcken k.a.
Interne Erwartungen und realistische Erwartungen sind auch immer 2 paar Schuhe.
Bekannte Serie, mehr als genug Fans, etc und schon ist die Zahl deutlich höher als sie realistisch wäre.
Gute Nachricht: Mafia – The Old Country hat gut bis überdurchschnittlich gut abgeschnitten, was vorerst Nachschub im Mafia Franchise sicherstellt. Yeehaaa!
4 hab ich wegen der News auch noch ausgelassen und warte höchstens auf nen Sale und patches, 3 muss ich auch erstmal noch die dlcs spielen 😅
Ich finde immer wieder lustig wie sie alle so tun als gäbe es technische Probleme nur auf dem PC…
Teil 3 war für mich eine der größten Enttäuschungen der letzten Konsolengeneration.
Wird sich irgendwann im Sale als „Complete Edition“ mit allen DLCs geholt.