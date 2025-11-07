Borderlands 4: Verkaufszahlen fallen schwächer aus als erwartet

Die Verkaufszahlen von Borderlands 4 fielen schwächer aus als erwartet, doch Take-Two-Interactive sieht einen langfristigen Erfolg.

Im Rahmen der Bekanntgabe des aktuellen Finanzberichts bewertet Strauss Zelnick den Launch von Borderlands 4 als insgesamt gelungen. Die Kritiken zum Spiel fielen positiv aus, was das Unternehmen zufrieden stimmt.

Doch es gab auch technische Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung auf Steam, die von Gearbox aber aktiv angegangen wurden und weiterhin Aufmerksamkeit erhalten. Trotz der guten Resonanz blieb der kommerzielle Erfolg zum Start hinter den Erwartungen laut dem CEO von Take-Two Interactive zurück.

Zur langfristigen Entwicklung des Looter-Shooters äußerte sich Zelnick optimistisch. Er betonte das Vertrauen in die Stärke des Spiels über dessen gesamte Lebensdauer hinweg und lobte die Arbeit von Gearbox.

Besonders große Hoffnungen setzt Take-Two in die geplanten Zusatzinhalte, die nach dem Release erscheinen sollen. Diese Erweiterungen sollen das Spielerlebnis vertiefen und die Community langfristig binden. Zelnick zeigte sich überzeugt, dass Borderlands 4 durch kontinuierliche Updates und kreative Inhalte weiter an Bedeutung gewinnen wird und sich zu einem nachhaltigen Erfolg entwickeln kann.