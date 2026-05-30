Borderlands 4: Veröffentlicht kostenlosen Raid-Boss Subjugator und Thol der Unbesiegbare

Mit Version 1.7 erweitert Gearbox Software das Endgame von Borderlands 4 um einen zweiten kostenlosen Raid-Boss-Kampf samt neuer Ultimate-Vault-Hunter-Stufe, zusätzlicher Beute und weiterer Community-Features.

Spieler, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben, können sich ab sofort dem neuen Raid „Subjugator und Thol der Unbesiegbare“ stellen. Die beiden nahezu unaufhaltsamen Brüder dienen dem Timekeeper und leben abgeschottet auf einer Insel vor den Welkfeldern.

Laut Gearbox betrachten die beiden Gegner eindringende Kammer-Jäger als willkommene Unterhaltung und liefern einen besonders anspruchsvollen Kampf, der sämtliche Endgame-Mechaniken auf die Probe stellen soll.

Die Begegnung beginnt zunächst als Tag-Team-Kampf, bei dem sich beide Brüder abwechseln. Im späteren Verlauf eskaliert das Gefecht jedoch zu einem gemeinsamen Doppelangriff.

Sobald einer der Bosse besiegt wurde, erreicht der verbleibende Bruder eine aufgestiegene Form und zieht sich in sein eigenes Reich zurück. Spieler kämpfen anschließend entweder gegen den gigantischen Subjugator im „Himmel“, einer offenen Arena mit Luftmanövern und Gleitpassagen, oder gegen Thol in der „Hölle“, einem engen Lava-Sumo-Ring mit Fokus auf Nahkampf.

Parallel dazu erweitert Version 1.7 den Ultimate Vault Hunter Mode um Stufe 7. Diese wird freigeschaltet, sobald Spieler den zweiten Raid auf UVHM-Stufe 6 erfolgreich abschließen.

Zusätzlich führen die Entwickler erstmals UVHM-Zeitläufe ein. Innerhalb des Missions-Trackers startet ein Timer, sobald Spieler die Begegnung betreten. Je schneller Subjugator und Thol besiegt werden, desto höher fallen die Belohnungen aus.

Abschlussränge in Silber, Gold oder Platin schalten zusätzliche Inhalte frei. Besonders wertvolle Beute erhalten Spieler auf Platin-Stufe, darunter garantierte Legendary-Drops und erhöhte Chancen auf Pearlescent-Waffen.

Mit dem Update kommen außerdem mehrere neue Ausrüstungsgegenstände ins Spiel. Die neue Pearlescent-Waffe „Jail-Broken Gatling“ erhöht durch aufeinanderfolgende Treffer Feuerrate, Schaden und die Chance auf zusätzliche Projektile.

Hinzu kommen vier neue legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände:

„Lockjaw“, ein Sturmgewehr mit explosiven Abprall-Projektilen

„Shammy Kablammy“, eine Pistole mit brennenden Moonshine-Angriffen

„Flak Cannon“, eine schwere Vladof-Waffe mit massivem Kugelhagel

„Collector“, ein Schild mit hoher Kapazität und schneller Regeneration

Für sämtliche aktuellen Kammer-Jäger wurden zudem neue Klassenmods hinzugefügt. Ein weiterer Klassenmod soll im dritten Quartal 2026 zusammen mit dem nächsten Story-Pack erscheinen.

Ebenfalls neu ist die „Active-Fire“-Firmware. Spieler erhalten auf Tier 3 zusätzlichen Schaden, wenn sie den perfekten Moment für vollständig aufgeladene Schüsse treffen.

Neben den Endgame-Inhalten enthält Version 1.7 weitere Änderungen. Die Chance auf Pearlescent-World-Drops wurde erhöht, wodurch seltene Waffen nun häufiger in Truhen, Schließfächern oder sogar Toiletten auftauchen können.

Auf Wunsch der Community gibt es außerdem einen neuen Schalter für getrennten Charakterfortschritt. Damit können neue Charaktere ohne geteilte Fortschritte und freigeschaltete Inhalte gestartet werden.

Gearbox arbeitet darüber hinaus aktiv an einer Cross-Save-Funktion, die plattformübergreifende Spielstände ermöglichen soll. Ein konkreter Releasetermin dafür wurde noch nicht genannt.

Bereits am 25. Juni folgt mit Version 1.8 der nächste große Content-Drop. Dann erscheinen der kostenlose Endgame-Raid „Takedown at the Hadron Abyss“ sowie das kostenpflichtige Story-DLC „Bounty Pack 3: A Zane to Kill For“.