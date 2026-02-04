Borderlands 4: Version für Nintendo Switch 2 gestrichen

Take‑Two Interactive hat bestätigt, dass die Switch‑2‑Version von Borderlands 4 nicht weiterentwickelt wird. In den aktuellen Quartalszahlen wurde der Titel aus der Liste kommender Releases gestrichen, nachdem er zuvor mit einem „TBA“-Datum geführt wurde.
Der Publisher begründet den Schritt damit, dass man sich stärker auf Post‑Launch‑Support und Optimierungen für die bereits angekündigten Plattformen konzentrieren wolle.
Gleichzeitig betont Take‑Two, dass die Zusammenarbeit mit Nintendo weiterhin eng bleibe. Für die Switch 2 seien weiterhin Titel wie PGA Tour 2K25 und WWE 2K26 geplant.
In der aktualisierten Release‑Übersicht stehen nun vor allem Schwergewichte wie Grand Theft Auto VI (19. November), WWE 2K26 (13. März) sowie mehrere noch undatierte Projekte, darunter das nächste BioShock.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube es wird noch öfters vorkommen. Irgendwie scheint ein Port auf die neue Switch nicht so einfach zu sein, oder einfach nicht lohnend.
Auf der Switch2 ist schon sehr viel möglich. Es gibt ja jetzt schon Ports die als quasi unmöglich galten. Siehe Star Wars Outlaws oder gar Cyberpunk 2077. Wie so oft wird es schlicht an der Bequemlichkeit der Studios liegen gewisse Sachen einfach nicht zu porten. Schade.
Ich denke eher GEARBOX bekommt es nicht hin.
Das kann durchaus möglich sein. Da werden jetzt wohl öfters Diskussionen wie bei der Series S aufkommen. Liegt es an der Hardware oder am Entwickler?
Die sollten das an saber abgeben glaube die haben auch den the Witcher 3 Port für die switch 1 gemacht.
Das lief doch schon sehr schlecht auf der stärkeren Hardware, auf der Switch wäre das wohl ein Problem geworden, besonders im Handheld Modus.
Das dachte ich mir auch. 👍
Das Studio ist so unfähig, man hat ja nicht mal High End Grafik oder eine Welt voller NPC, das muss ja so schlecht beschissen laufen, das man es nicht portet…
Auf den aktuellen Konsolen und PC läuft es angeblich immer noch schlecht, das 6 Monate nach dem Release.
Hoffentlich kommt es bald in den Gamepass, würde es schon gerne zocken.
Nach Teil 3 hab ich auch gar keine Lust mehr, der war auch nur noch in Ordnung finde ich.
Bei mir ähnlich.
Wird irgendwann in Gamepass kommen.
Die Hardware ist einfach nicht stark genug. Ich kann das nicht anders sagen. Ich meine AC Shadows lief auch aber Borderlands ist da nochmal eine andere Nummer mit der Unreal 5. EVentuell hat das STudio auch einfach nicht genug Erfahrung das Umzusetzen oder man müsste viel zuviel verändern.