Borderlands 4: Version für Nintendo Switch 2 gestrichen

Der Publisher entfernt die Switch-2-Version von Borderlands 4 aus der Release‑Liste und setzt auf Optimierung der bestehenden Plattformen.

Take‑Two Interactive hat bestätigt, dass die Switch‑2‑Version von Borderlands 4 nicht weiterentwickelt wird. In den aktuellen Quartalszahlen wurde der Titel aus der Liste kommender Releases gestrichen, nachdem er zuvor mit einem „TBA“-Datum geführt wurde.

Der Publisher begründet den Schritt damit, dass man sich stärker auf Post‑Launch‑Support und Optimierungen für die bereits angekündigten Plattformen konzentrieren wolle.

Gleichzeitig betont Take‑Two, dass die Zusammenarbeit mit Nintendo weiterhin eng bleibe. Für die Switch 2 seien weiterhin Titel wie PGA Tour 2K25 und WWE 2K26 geplant.

In der aktualisierten Release‑Übersicht stehen nun vor allem Schwergewichte wie Grand Theft Auto VI (19. November), WWE 2K26 (13. März) sowie mehrere noch undatierte Projekte, darunter das nächste BioShock.