Borderlands 4: Vier brandneue Kammerjäger bestätigt

Im Rahmen der PAX West bestätigte Chief Creative Officer Randy Varnell vier neue Kammerjäger für Borderlands 4. Damit bleibt sich Entwickler Gearbox treu, wurden bislang doch mit jedem neuen Teil vier neue eingeführt.

Creative Director Graeme Timmins erklärte indes, welche Ansätze man mit den spielbaren Charakteren verfolge. Wie zuvor versuche man gewisse Machtfantasien der Spieler anzusprechen, wie beispielsweise die eines Soldaten oder eines Zauberers.

„Wenn wir uns die Vault Hunters ansehen, versuchen wir als Erstes herauszufinden, welche grundlegenden Versprechen und Fantasien die Spieler haben, die wir erkunden wollen. Einige Beispiele wären – angefangen bei Borderlands 1 – die Fantasie eines Soldaten. Ein einfacher Charakter im FPS-Stil, der sich in Axton fortsetzt“, so Timmins.

„Eine andere Prämisse könnten unsere Sirenen sein. Unsere Sirenen sprechen für eine Magier- oder Zauberer-Fantasie in unserer Sci-Fi-Welt. Unsere Sirenen waren in einigen ihrer Fähigkeiten sehr ferngesteuert, aber in Borderlands 3 wollten wir dieses Konzept von Maya auf Amara übertragen. Sie wurde mehr körperlich und nahkampfbasiert.“

„Obwohl wir einige ähnliche Versprechen haben, denken wir, dass es wichtig ist, das Konzept zu ändern und nicht nur von Spiel zu Spiel auswendig zu lernen.“