Borderlands 4: Wiedersehen mit Claptrap im neuen Gameplay-Video

In einem neuen Video zeigen wir euch weiteres Gameplay aus Borderlands 4 auf der Xbox Series X.

In einem weiteren Gameplay-Video zu Borderlands 4 erwartet euch ein ganz besonderes Wiedersehen, denn der legendäre Claptrap betritt erneut die Bühne. Der kleine, quirlige Roboter ist seit dem ersten Borderlands-Teil ein fester Bestandteil der Reihe und hat sich mit seiner schrägen Art und seinen endlosen Kommentaren längst einen Kultstatus erarbeitet.

Mal als hilfreicher Begleiter, mal als nervige Quasselstrippe sorgt Claptrap immer wieder für unvergessliche Momente.

Borderlands 4 selbst entführt euch auf den geheimnisvollen Planeten Kairos, wo ihr als neuer Vault Hunter mitten in den Kampf zwischen dem tyrannischen Timekeeper und rebellischen Widerstandsgruppen geratet.

Mit einem riesigen Waffenarsenal, abgedrehter Action und jeder Menge schräger Charaktere bietet auch das neue Abenteuer alles, was die Serie so einzigartig macht.

