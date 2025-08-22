Borderlands 4: Wissenschaft trifft Zerstörung bei Harlowe

Gameplay-Übersicht zeigt Harlowes Kontrolle über das Schlachtfeld mit Kryo- und Strahlungsschaden!

In Borderlands 4 übernehmt ihr die Rolle von Harlowe, einer ehemaligen Kampfwissenschaftlerin des Konzerns Maliwan.

Ihr Antrieb ist das tiefgehende Verständnis technischer Zusammenhänge, was sich direkt in ihrem Spielstil widerspiegelt. Als sogenannte Gravitar nutzt sie eine Vielzahl von Erfindungen, die speziell für den Kampf entwickelt wurden. Ihr Fokus liegt auf der Kontrolle großer Gegnergruppen und der Anwendung von Flächenangriffen. Dabei setzt sie gezielt auf Kryo- und Strahlungsschaden, um das Schlachtfeld zu dominieren.

Harlowe verfügt über Fähigkeiten, die es euch ermöglichen, Gegner einzufrieren, zu entkräften oder mit explosiven Effekten auszuschalten. Gleichzeitig bietet sie Schutzmechanismen für sich selbst und ihre Mitspieler, etwa durch verstärkte Schilde oder unterstützende Effekte. Ihre Ausrüstung erlaubt euch, taktisch flexibel zu agieren und sowohl offensiv als auch defensiv auf verschiedene Spielsituationen zu reagieren.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Präzision und zerstörerischer Kraft macht Harlowe zu einer vielseitigen Option für unterschiedliche Spielstile im Koop-Modus.

Für einen detaillierten Einblick in Harlowes Fähigkeiten und Spielmechaniken könnt ihr euch das folgende Video ansehen: