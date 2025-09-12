Borderlands 4: Zum Launch hagelt es negative Reviews auf Steam

Borderlands 4 wird auf Steam wegen seiner schlechten Performance auf dem PC schon als „Stotterlands 4“ bezeichnet.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung auf Steam hagelt es negative Bewertungen für Borderlands 4.

Von den tausenden Wertungen sind 41 % negativ.

Bemängelt werden im Open-World-Spiel die schlechte Optimierung und Leistung auf dem PC.

Manche können das Spiel nicht einmal starten, wie es in einer Rezension heißt. Das Spiel von Gearbox Software hat von Spielern schon den Namen „Stotterland 4“ erhalten.

Ein Spieler schreibt in seiner Rezension:

„Keiner meiner Freunde schafft es, das Spiel über das Hauptmenü hinaus zu starten.“ „Wenn man das Spiel beendet und neu startet, wird die ursprüngliche Instanz nicht

geschlossen und es wird weiterhin der gesamte Speicher belegt.“ „Es spielt keine Rolle, wie gut das Spiel ist. AAA-Entwickler verdienen schlechte Bewertungen für ihre Spiele, bis sie lernen, funktionierende Titel zu veröffentlichen. Indie-Entwickler veröffentlichen funktionierende Spiele, aber millionenschwere Unternehmen schaffen das nicht? Erbärmlich.“

Ein anderer Spieler schreibt:

„Auf dem Papier sieht Borderlands 4 großartig aus. Die Beleuchtung, Reflexionen und nahtlosen Weltübergänge der Unreal Engine 5 verleihen dem Spiel eine Dimension und Detailtreue, die die Reihe bisher nicht kannte.“ „Aber sobald man das Spiel tatsächlich spielt, verblasst der Glanz. Stottern, Frame-Einbrüche und bizarre Ladezeitprobleme treten ständig auf.“ „Selbst Spitzen-GPUs wie die RTX 4080 und 5080 haben Schwierigkeiten, 60 FPS in 4K mit aktiviertem DLSS zu halten, und wenn selbst modernste Hardware damit Probleme hat, welche Chance haben dann durchschnittliche Spieler?“

Hierzulande stehen die Rezensionen auf Steam bisher auf „größtenteils positiv“, was an der neuen Filterung nach Sprache auf der Plattform von Valve liegt.