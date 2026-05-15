Borderlands 4: Zwei neue Raid-Bosse und mächtige Loot-Drops bald im Gratis-Update

Das Endgame von Borderlands 4 bekommt Ende Mai einen deutlichen Ausbau durch ein kostenloses Content-Update.

Am 28. Mai erscheint das Update 1.7 und führt die Boss-Begegnung mit Subjugator und Thol der Unbesiegbare ein. Die beiden Gegner dienen dem Zeitwächter und stellen sich als neues Raid-Duo im Endgame-Bereich auf einer abgelegenen Insel in den Fadefields.

Der Kampf beginnt als Duo-Encounter, bei dem beide Gegner gleichzeitig aktiv sind. Nach dem Besiegen eines der beiden wechselt der verbleibende Boss in eine zweite Phase mit verstärkten Fähigkeiten und einer separaten Arena, wodurch der Kampf deutlich an Intensität gewinnt.

Spieler, die das Duo besiegen, erhalten Zugriff auf neue hochwertige Loot-Drops. Dazu gehören unter anderem eine neue perlmuttfarbene Waffe sowie mehrere legendäre Items mit unterschiedlichen Effekten und Build-Optionen, darunter explosive Waffen, Status-Effekte und defensive Ausrüstung.

Zusätzlich bringt das Update fünf neue Klassen-Mods für die aktuellen Kammer-Jäger. Ein weiterer Mod soll später im Jahr mit einem neuen Story-Pack ergänzt werden.

Auch das Endgame wird erweitert: Die Level-Obergrenze im Ultimativen Kammer-Jäger-Modus steigt auf UVHM-Level 7. Zudem wird eine neue Option eingeführt, die es erlaubt, Charakterfortschritt zu entkoppeln und einen komplett frischen Durchlauf zu starten.

Das Update 1.7 ist Teil der laufenden Content-Roadmap von Borderlands 4. Bereits Ende Juni soll Version 1.8 folgen, die unter anderem weitere Inhalte für Endgame-Spieler sowie zusätzliche DLC-Angebote einführt.