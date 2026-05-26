Borderlands: Art-Style-Änderung kurz vor Release kostete 50 Millionen Dollar

Ein kurzfristiger und kostspieliger Wechsel des Art Styles hat laut Take-Two maßgeblich dazu beigetragen, dass Borderlands zu einer erfolgreichen Marke wurde.

In einem Interview erklärte CEO Strauss Zelnick, dass die Entscheidung, das Spiel kurz vor Release visuell komplett zu überarbeiten, rund 50 Millionen US-Dollar zusätzliche Entwicklungskosten verursacht und den Launch um etwa ein Jahr verzögert habe. Rückblickend bezeichnete er den Schritt als „nicht offensichtliche Entscheidung“, die sich jedoch als entscheidend für den späteren Erfolg erwiesen habe.

Ursprünglich war Borderlands mit einem realistischeren Grafikstil geplant und bereits weitgehend fertiggestellt. Kurz vor der Veröffentlichung entschied das Entwicklerteam jedoch, dass das visuelle Konzept nicht ausreichend differenziert sei. Daraufhin wurde ein kompletter Neustart im Cel-Shading-Stil angestoßen, der später zum Markenzeichen der Reihe wurde.

Die Umstellung bedeutete nahezu einen kompletten Neubau großer Teile des Spiels, einschließlich Leveldesign und Assets. Laut Entwicklern wurde ein erheblicher Teil der Inhalte verworfen und innerhalb weniger Monate neu aufgebaut, um den neuen Stil umzusetzen.

Trotz der hohen Kosten und des massiven Zeitdrucks erwies sich die Entscheidung als prägend für die Marke. Borderlands entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Shooter-Reihen mit über 100 Millionen verkauften Einheiten insgesamt.

Innerhalb der Branche wurde der Schritt jedoch auch kritisch betrachtet. Entwickler beschrieben den Prozess rückblickend als extrem belastend und risikoreich. Dennoch gilt der visuelle Stil heute als zentraler Bestandteil der Identität der Serie.

Wie es mit der Reihe weitergeht, ist derzeit offen. Zwar wird Borderlands 4 weiterhin mit Updates unterstützt, doch laut Take-Two konnten die bisherigen Verkaufszahlen nicht vollständig die Erwartungen erfüllen.