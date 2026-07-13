Borderlands: Könnte ein großes Comeback feiern – Gerücht spricht von Remake-Plänen mit Bungie

Borderlands-Fans könnten vor einer Überraschung stehen: Angeblich sind Remake-Pläne für die Klassiker im Gespräch.

Die Borderlands-Reihe könnte vor einer Rückkehr ihrer Klassiker stehen: Laut dem Destiny-Content-Creator Trance sollen sich Bungie und Sony in frühen Gesprächen über ein Remake von Borderlands befinden.

Den Angaben zufolge soll dabei der erste Teil der Reihe im Mittelpunkt stehen. Konkrete Details zu Umfang, Technik oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum gibt es bislang nicht.

Bungie als Entwickler für Borderlands-Remake?

Das Gerücht besagt, dass Bungie an einem Remake von Borderlands arbeiten könnte, während Gearbox möglicherweise später selbst ein Remake von Borderlands 2 umsetzen würde.

Eine offizielle Bestätigung von Sony, Bungie oder Gearbox Software liegt derzeit nicht vor. Die Informationen sollten daher als Gerücht eingeordnet werden.

Borderlands-Klassiker mit neuer Technik?

Ein modernes Remake der ersten beiden Borderlands-Spiele wäre für viele Fans der Reihe interessant. Der erste Teil erschien ursprünglich 2009 und legte den Grundstein für die Mischung aus Ego-Shooter, Rollenspiel-Elementen und dem charakteristischen Loot-System der Serie.

Bungie verfügt insbesondere durch die Destiny-Reihe über umfangreiche Erfahrung mit Online-Shootern und komplexen Gameplay-Systemen. Ob diese Expertise tatsächlich für ein Borderlands-Projekt genutzt wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Sollten die Gespräche tatsächlich existieren, dürfte sich ein mögliches Projekt noch in einer sehr frühen Phase befinden.