Boreal Tenebrae: Stranger Things trifft Twin Peaks

Autor:, in / Boreal Tenebrae

Das Adventure Boreal Tenebrae im Retro-Stil mit Horror-Elementen wird in diesem Jahr auf Xbox Konsolen und Nintendo Switch veröffentlicht.

Taucht ein in den Traum einer sterbenden Stadt. Boreal Tenebrae nimmt euch mit auf ein Abenteuer im Retro-Stil, inspiriert von PlayStation 1-Klassikern, mit einer mysteriösen Atmosphäre und Horror-Elementen. Das Spiel wird voraussichtlich in diesem Jahr für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Spielt als Teenager-Mädchen Bree und sucht nach eurer vermissten Schwester Sarah. Sie hat das Ritual begonnen, wurde aber davon verschlungen und ist verschwunden. Untersucht ihr Verschwinden und vollendet den mystischen Ritus, um die sterbende Stadt zu retten.

Erforscht eine kranke Stadt, in der alles ungewöhnlich ist. Seltsame Kästen, die hypnotisches Rauschen aussenden, sind erschienen. Einige Bürger, darunter auch Sarah, wurden von diesem mysteriösen Objekt aufgesogen und kommen nie wieder zurück.

Boreal Tenebrae wurde bei den Canadian Game Awards 2021 in den Kategorien Best Art Direction und Best Narrative nominiert, neben bekannten Titeln wie Assassin’s Creed Valhalla von Ubisoft und Spiritfarer von Thunder Lotus.

KEY FEATURES:

Klassisches Abenteuer im Retro-Stil

Horror-Elemente und Gore

Story-gesteuerte Quests mit mehreren Charakteren

Feste Kamera

Verfügbar in 7 Sprachen: Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch

Boreal Tenebrae Announcement Trailer für Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S