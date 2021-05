Boris the Rocket: Release Trailer zum Kalter-Krieg-Simulator veröffentlicht

Autor:, in / Boris the Rocket

Seht euch den Release Trailer zu Boris the Rocket an.

Boris the Rocket ist ein Kalter-Krieg-Simulator, in dem ihr als schnauzbärtiger sowjetischer Atomraketenbediener die Chance habt, das geliebte Mutterland im Alleingang zu verteidigen. Ihr müsst eisigem Wetter und fiesen Bärenintrigen trotzen, während ihr Kondensmilch schlürft, um zu überleben, und euch an die sich schnell verändernden Umstände anpasst.

Features

Verbessere Boris’ körperliche Fertigkeiten, damit er besser arbeiten kann. Obwohl Boris körperlich fit ist, gibt es immer Raum für Verbesserungen!

Der Feind schläft nie, und er ist unglaublich gerissen. Achte auf ständig herabfallenden Hightech-Schrott und tödlichen Nuklearsprengstoff.

Destilliere einen lebenswichtigen Trank! Das Einzige, was einen Bären aufhalten kann, ist eine Flasche KODWA! Deck dich mit ein paar Flaschen für dich und deinen neuen sibirischen Freund ein.

Bring deine Gegner dazu, dich zu respektieren – oder bring sie für immer zum Schweigen. Mit STEPAN, einer interkontinentalen ballistischen Rakete, einer höllischen Kombination aus Kraft und Schönheit.

Nase voll vom Soundtrack? Wie wäre es stattdessen mit Musik aus deiner eigenen Audiosammlung? Speziell für alle Musikliebhaber haben wir einen Audioplayer ins Spiel eingebaut! Musik ab, Boris!

