Boulder Dash 40th Anniversary: Kultiges Spiel kehrt im Juli zurück

Brandneue Levels, neues Design, neue Herausforderungen, neue Welten und mehr erwarten Spieler im Juli in Boulder Dash 40th Anniversary.

Der deutsche Publisher BBG Entertainment gibt die bevorstehende Veröffentlichung des kultigen und beliebten Franchise Boulder Dash zum 40-jährigen Jubiläum für den 24. Juli 2025 auf PC, Nintendo Switch, Xbox, Mac und PlayStation zum Preis von 19,99 € bekannt.

Mit dem liebenswerten Hauptcharakter Rockford in der Hauptrolle kommt dieses brandneue 180-Level-Dash-and-Bash-Spiel mit einer komplett neu gestalteten Engine daher, bleibt aber nah an den Idealen, dem Look und der Essenz des Originals aus den 80er Jahren.

Der definitive Kauf

Der ursprüngliche Millionenseller aus dem Jahr 1984 ist ein echter Pionier des Genres, der mit seinen simplen Ideen die Spieler vom ersten Moment an fesselt. Taucht ein in 40 Jahre Videospielgeschichte und erlebt den Klassiker BOULDER DASH in einer epischen Jubiläumsausgabe!

Jetzt kehrt der kultige Titel mit einer völlig neuen, originalgetreuen Spiel-Engine und 180 neuen Levels zurück. Ein Leckerbissen für langjährige Fans und Neueinsteiger gleichermaßen.

Eure Aufgabe: Sammelt in einer Höhle voller tückischer Gegner und herabfallender Felsen genügend Diamanten, um die Tür zum Ausgang zu öffnen. Dabei müsst ihr nicht nur geschickt und reaktionsschnell sein, sondern auch mehr als einmal eine passende Strategie entwickeln, um zu überleben.

Und wenn ihr alle 180 Levels geschafft habt, könnt ihr mit einem Editor nicht nur neue Levels entwerfen, sondern auch kostenlos Inhalte aus der weltweiten Boulder Dash-Community herunterladen und spielen. Nie zuvor hat Boulder Dash besser ausgesehen oder spektakulärer geklungen!

Features:

6 neue, noch nie zuvor gesehene Welten

3 neue Welten, die von Hardcore-Fans geschaffen wurden

180 komplett neue, ausbalancierte und verfeinerte Levels

Eine Vielzahl neuer und einzigartiger Gegenstände, darunter wachsende Wände, Schleim, Feindgenerator, Eier und mehr

Baukasten zum Erstellen, Teilen oder Herunterladen von Levels anderer Spieler

Unverwechselbarer visueller Stil, der darauf abzielt, originelle Farbschemata mit modernen Themen zu verbinden

Möglichkeit, einen der drei Haupthelden auszuwählen und zu spielen, von denen jeder im Einklang mit der ursprünglichen Vision des Spiels gestaltet wurde

Musik und Sounds komponiert von Deutschlands bekanntestem Videospielmusiker Chris Hülsbeck (Giana Sisters, Turrican, Star Wars Rogue Squadron, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate und viele mehr).