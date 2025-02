Boulder Dash 40th Anniversary: Release im April, Huelsbeck liefert Soundtrack

Autor:, in / Boulder Dash 40th Anniversary

Chris Huelsbeck ist einer der bekanntesten Videospielmusiker aller Zeiten. Mit seinen Soundtracks für The Giana Sisters, Turrican, Star Wars Rogue Squadron, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate und über 80 weiteren Spielen hat der in Deutschland geborene Künstler, der seit 1998 in den USA lebt, Geschichte geschrieben.

Der in München ansässige Publisher BBG Entertainment hat Chris Hülsbeck nun beauftragt, den Soundtrack für Boulder Dash 40th Anniversary zu liefern.

„Boulder Dash war eines meiner absoluten Lieblingsspiele, als ich in den 80er Jahren meinen ersten C64 bekam. Ich freue mich sehr, an der wunderbaren Neuauflage von Boulder Dash 40th Anniversary beteiligt zu sein und einen Remix der Titelmusik und Soundeffekte beisteuern zu können“, sagt Chris Hülsbeck, der nicht nur Komponist, sondern auch Dozent ist.

Boulder Dash ist eines der beliebtesten Videospiele aller Zeiten und begründete ein ganzes Genre. Boulder Dash 40th Anniversary soll die bisher umfangreichste und spektakulärste Version der Serie werden.

Zusätzlich zu den 60 Original-Levels aus Boulder Dash, Boulder Dash 2 und Boulder Dash 3 im Original-Look werden über 80 neue Levels enthalten sein, darunter die besten Levels der weltweiten Boulder Dash-Community. Außerdem wird es einen Level-Editor und drei wählbare Charaktere geben.

Die Veröffentlichung ist für PC, Mac, Switch, Xbox und PlayStation im April geplant. Eine kostenlose Demoversion ist bereits für PC und Mac auf Steam erhältlich.