Bounty Star: Ab Oktober direkt im Xbox Game Pass

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler DINOGOD enthüllten einen neuen Gameplay-Trailer zu Bounty Star, dem 3D-Actionspiel, das Mech-Kampf und Individualisierung mit Landwirtschaft und Basenbau kombiniert, und kündigten an, dass das Spiel am 23. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Außerdem wird es ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein!

In Bounty Star schlüpft der Spieler in die Rolle einer gebrochenen, aber mächtigen Ex-Soldatin namens Clem, einer Kriegsveteranin, talentierten Kämpferin und erfahrenen Mech-Pilotin. Clem versucht, die Schuld und Scham ihrer Vergangenheit abzulegen und eine legitime Kraft für das Gute in der Red Expanse, einer post-apokalyptischen Version des amerikanischen Südwestens, zu werden.

Während sie Clems Reise zur Kopfgeldjägerin verfolgen, können die Spieler ihren Mech mit schweren, leistungsstarken Nahkampfwaffen, dampfbetriebenen hydraulischen Belagerungswaffen, explosiven Feuerwaffen und mehr ausstatten. Darüber hinaus gibt es auch Mechanismen für den Aufbau von Basen, die es ermöglichen, Wasser- und Stromleitungen zu bauen, Nahrung anzubauen und zu kochen, Munition und Treibstoff für den Kampf zu produzieren und Tiere zu züchten.