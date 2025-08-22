Bounty Star: Ab Oktober direkt im Xbox Game Pass

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler DINOGOD enthüllten einen neuen Gameplay-Trailer zu Bounty Star, dem 3D-Actionspiel, das Mech-Kampf und Individualisierung mit Landwirtschaft und Basenbau kombiniert, und kündigten an, dass das Spiel am 23. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.
Außerdem wird es ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich sein!
In Bounty Star schlüpft der Spieler in die Rolle einer gebrochenen, aber mächtigen Ex-Soldatin namens Clem, einer Kriegsveteranin, talentierten Kämpferin und erfahrenen Mech-Pilotin. Clem versucht, die Schuld und Scham ihrer Vergangenheit abzulegen und eine legitime Kraft für das Gute in der Red Expanse, einer post-apokalyptischen Version des amerikanischen Südwestens, zu werden.
Während sie Clems Reise zur Kopfgeldjägerin verfolgen, können die Spieler ihren Mech mit schweren, leistungsstarken Nahkampfwaffen, dampfbetriebenen hydraulischen Belagerungswaffen, explosiven Feuerwaffen und mehr ausstatten. Darüber hinaus gibt es auch Mechanismen für den Aufbau von Basen, die es ermöglichen, Wasser- und Stromleitungen zu bauen, Nahrung anzubauen und zu kochen, Munition und Treibstoff für den Kampf zu produzieren und Tiere zu züchten.
Ja mal testen. Meistens verspreche ich mir mehr von den games
Bin kein Fan von Mecha spielen, aber genauso wie Deamon x Machina hat das irgendwie was.
Ich hoffe nur, dass das Farming nicht zu viel Zeit frisst oder noch besser nur optional ist.
Hmm, also ein Cozy Game mit Mecha Action, ne interessante Kombi. Könnte das langweilige aus dem Cozy rauskriegen 😅😆
hat schon eine Ähnlichkeit wie Lightyear Frontier. Nur mit besserer Grafik und kämpfe
Musste ich auch direkt dran denken.
Nur ob man hier im oder außerhalb des Mechs die Landwirtschaft und den Basenbau betreibt, sieht man noch nicht.
Aber die Grafik in LF ist doch toll?! Bzw kann locker mithalten. Ist halt deutlich bunter.
doch, bei 0:47
Ah, jau.
Das war so ein kleiner Schnipsel, dass der nicht im Gedächtnis blieb 😄
Klingt cool, hätte gerne was zur Landwirtschaft und Basenbau im Trailer gesehen.
Könnte die actionreichere Variante von Lightyear Frontier aus dem Game Pass werden.
Annapurna hat stets ein gutes Händchen mit besonderen und tollen Indy-Games.
Mecha ist nicht so meins 😅.
Werd ich sicher mal ausprobieren, aber solche Spiele halten mich meistens nicht lange bei der Stange.