Bounty Star: Mech-Spiel ballert im Xbox Game Pass

Annapurna Interactive bringt Bounty Star auf den Markt! Aufregender Mech-Kampf trifft auf entspannten Basisbau. Jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Annapurna Interactive und Entwickler DINOGOD haben Bounty Star veröffentlicht, ein 3D-Actionspiel, das Mech-Kampf und Individualisierung mit leichtem Farming und Basisbau kombiniert.

Der Spieler schlüpft in die Rolle einer gebrochenen, aber mächtigen Ex-Soldatin namens Clem, einer Kriegsveteranin, talentierten Kämpferin und erfahrenen Mech-Pilotin. Clem versucht, die Schuld und Schande ihrer Vergangenheit abzulegen und eine legitime Kraft für das Gute in der Red Expanse zu werden, einer postapokalyptischen Version des amerikanischen Südwestens.

„Zu sagen, dass Bounty Star ein leidenschaftliches Projekt für das Team von DINOGOD ist, wäre eine Untertreibung. Seit ich als Kind in Mechs verliebt war, habe ich mich gefragt, wie es wohl wäre, das Leben eines Mech-Piloten zu leben, sowohl den berauschenden Nervenkitzel in der Hitze des Gefechts als auch die ruhige Zeit zwischen den einzelnen Konflikten“, sagt Ben Ruiz, Gründer von DINOGOD und Director von Bounty Star. „Wir hoffen, dass sich die Spieler genauso in Clem verlieben, wie wir es geliebt haben, sie und die reiche Welt der Red Expanse zu schreiben.“

Bounty Star ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Bounty Star ist zum Start auch im Xbox Game Pass verfügbar!