BPM Bitcrushed: Roguelite Top-Down-Dungeon-Crawler mit Rhythmus-Mechaniken

BPM Bitcrushed ist ein Roguelite Top-Down-Dungeon-Crawler mit Rhythmus-Mechaniken! Hier gibt es einen Trailer dazu.

BPM Bitcrushed, entwickelt von Awe Interactive, ist ein roguelite Top-Down-Dungeon-Crawler mit Rhythmus-Mechaniken.

In BPM Bitcrushed erkunden Spielende prozedural generierte Dungeons mit einer Vielzahl an Waffen, einzigartigen Items und rhythmusbasierten Fähigkeiten. Gegner bewegen sich zur Musik und greifen im Takt an, wodurch jeder Kampf zu einer taktischen, rhythmusgesteuerten Begegnung wird.

Auf PC unterstützt das Spiel zudem eigene Musikdateien, sodass Kämpfe im Rhythmus beliebiger Songs stattfinden können.

BPM Bitcrushed verbindet die Action von BPM: BULLETS PER MINUTE mit Pixelgrafik im Retro-Stil. Mit prozedural generierten Dungeons und einem auf Musik basierenden Kampfsystem erscheint der Titel 2026 für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.