BPM: Bullets Per Minute: Fühlt den Rhythmus in neuem Trailer

In einem neuen Trailer zu BPM: Bullets per Minute könnt ihr euch vom rhythmischen Gameplay dieses außergewöhnlichen First-Person-Shooters überzeugen, denn alles was ihr oder eure Gegner in diesem Spiel macht, passiert zum Rhythmus des epischen Rock-Oper-Soundtracks.

Dabei schießt ihr euch durch Zufalls-generierte Dungeons an deren Ende ein mächtiger Boss auf euch wartet. Auf eurem Weg dorthin könnt ihr Waffen und Fähigkeiten finden die eure Spielweise dramatisch verändern können.

BPM: Bullets per Minute soll noch diesen Sommer für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.