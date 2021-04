BPM: Bullets Per Minute: Rhythmus-basierter Shooter erscheint für Xbox One

Nach der Veröffentlichung auf PC wird der Rhythmus-basierte Shooter BPM: Bullets Per Minute auch für Xbox One erscheinen.

Der Publisher Playtonic Friends kündigt den Vertrieb der Konsolenversion des schnellen und frenetischen Rhythmus-basierten Shooters BPM: Bullets Per Minute für dieses Jahr an.

Entwickelt von Awe Interactive, bringt BPM: Bullets Per Minute Dungeon-basierte Shooter-Action auf den Tisch, verpackt sie aber in eine Welt, in der jede einzelne Bewegung – jeder Schuss, jeder Sprung und jedes Ausweichen – zum Takt eines epischen Rock-Soundtracks ausgeführt wird.

David Jones, Gründer von Awe Interactive, sagte: „Als BPM: Bullets Per Minute auf dem PC erschien, hat uns die Resonanz umgehauen, und wir wussten, dass viele Gamer da draußen darauf erpicht waren, dass wir unsere besondere Art von Knall-auf-Knall-Action auch auf PlayStation und Xbox bringen. Wir hatten immer Pläne, die Konsolen zu unterstützen, aber wir hatten das Gefühl, dass wir es wie eine brandneue Veröffentlichung behandeln sollten, und deshalb haben wir nach einem Partner gesucht, der uns hilft, diesen neuen Plattformen gerecht zu werden.“

An dieser Stelle kam Playtonic Friends ins Spiel, wobei Awe Interactive eines der ersten Studios war, das bei Playtonic Games‘ neuem Publishing-Unternehmen unterschrieb. Heliumballons, gefrorene Chicken Nuggets und eine Menge anderer, völlig fiktiver Party-Utensilien, die nie das Licht der Welt erblickten, dank des aktuellen, immerwährenden Bosskampfes der Spieleindustrie: Lockdown.

Gavin Price, CEO von Playtonic, fügte hinzu: „Einen Vertrag zu unterzeichnen, um ein Spiel zu veröffentlichen, das von einem Studio gemacht wurde, das man noch nie physisch getroffen hat, und gleichzeitig ein Publishing-Label zu gründen, mag für einige entmutigend klingen, aber hier bei Playtonic Friends sahen wir es als Herausforderung, eine der Routineaufgaben des neuen Normalen zu meistern: Uns gegenseitig lautstark und wiederholt darüber zu informieren, dass einer oder mehrere von uns bei endlosen Zoom-Anrufen die Mikrofone auf stumm gestellt hatten. Es war uns ein Vergnügen, mit Awe Interactive zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns sehr darauf, BPM: Bullets Per Minute den Konsolenspielern diesen Sommer zu präsentieren.“

Neben dem Spiel, das im letzten Herbst auf dem PC erschienen ist, werden auch die Konsolenspieler mit allen zusätzlichen Inhalten verwöhnt, die Awe Interactive seither herausgebracht hat. Dazu gehören fünf brandneue Charaktere, die euch auf eine neue, einzigartige Art und Weise spielen lassen, drei neue Waffen, die dazu ermutigen, noch mehr Feinde zu töten, ein brandneues Kapitel mit seinen eigenen, einzigartigen Feinden, zwei neue Schwierigkeitseinstellungen und eine Mischung aus brandneuen Gegenständen, Errungenschaften und verschiedenen Optimierungen.

Features

Schießen, springen und ausweichen zum Takt, während man Horden von Feinden bekämpft.

Kämpft gegen mächtige Bosse in herausfordernden Bosskämpfen, die euch an den Rand des Abgrunds treiben.

Erforscht zufällig generierte Verliese.

Wählt aus 10 verschiedenen Charakteren mit einzigartigen Stärken und Schwächen.

Führt ein mächtiges Arsenal an Waffen, die alle ein unterschiedliches Verhalten beim Abfeuern und Nachladen zum Takt des Soundtracks aufweisen.

Kämpft gegen eine Vielzahl von Gegnern, von denen jeder ein einzigartiges rhythmisches Verhalten aufweist.

Werdet übermächtig und feuert Schrotflinten-Raketen ab, während ihr durch die Luft fliegt.

Nutzt Fähigkeiten, die das Spielgeschehen radikal verändern, vom Teleport bis zum Gefrierbolzen.

Rüstet über 60 Gegenstände aus, die euren Charakter auf einzigartige und interessante Weise verstärken.

Erlebt einen epischen Rock-Oper-Soundtrack.

https://www.youtube.com/watch?v=wqwX0DM2OaI