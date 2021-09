BPM: Bullets Per Minute: Rhythmus-Shooter erscheint Anfang Oktober

Der rhythmus-basierte Shooter BPM: Bullets per Minute erscheint im Oktober für die Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PS5.

Anhand unserer vorherigen Meldung erscheint der Roguelike-Rhythmus-Shooter BPM: Bullets per Minute auch für Konsolen. Wie der Entwickler Awe Interactive jetzt bekannt gegeben hat, müssen sich Spieler von Xbox One und PlayStation 4 nicht mehr lange gedulden. Ab dem 05. Oktober 2021 wird losgeballert! Wenn ihr eine Next-Gen-Konsole an euren Fernseher angeschlossen habt, könnt ihr euch auf eine in bis zu 4K-Auflösung und 60fps optimierte Version freuen.

Mit der von euch gewählten Valkyrie wehrt ihr die Gegner-Horden ab. Springt und schießt zu dem Beat der Musik, wobei ihr das Ausweichen nicht vergessen dürft. Vorsicht vor Nackenschmerzen: Der Soundtrack könnte euch zum Headbangen verführen!

Den Trailer zum Release gibt es hier: