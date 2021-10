BPM: Bullets Per Minute: Rhythmus-Shooter für Xbox Series X|S veröffentlicht

Der Rhythmus-Shooter BPM: Bullets Per Minute ballert sich heute mit Geschossen im Minutentakt auf Xbox Series X.

Spieler können mit der heutigen Veröffentlichung von BPM: Bullets Per Minute auf Xbox Series X|S und Xbox One im Takt eines epischen Rock-Soundtracks springen, schießen, ausweichen und nachladen, während sie in Playtonic Friends & Awe Interactives pulsierendem Rhythmus-Shooter Horden von Dämonen niederstrecken.

Konsolenspieler können sich über eine ganze Reihe neuer Inhalte freuen, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung vor etwas mehr als einem Jahr hinzugefügt wurden:

fünf brandneue Charaktere, die eine neue, einzigartige Spielweise ermöglichen

drei neue Waffen, um das Tempo zu erhöhen

ein brandneues Kapitel mit seinen eigenen, einzigartigen Gegnern

zwei neue Schwierigkeitsgrade und eine Mischung aus brandneuen Gegenständen, Errungenschaften und Optimierungen

Konsolenmerkmale von BPM: Bullets Per Minute