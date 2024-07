Braid Anniversary Edition: Blow : Spiel verkauft sich schlechter als Hunde***eiße

Autor:, in / Braid Anniversary Edition

Jonathan Blow, der Schöpfer von Braid hat sich zu den Verkaufszahlen von Braid Anniversary Edition geäußert. Laut seiner Aussage hat sich das Spiel „wie Hunde***eiße“ verkauft, also so gut wie gar nicht und die Verkäufe des Remasters sind seit der Veröffentlichung eine „absolut schrecklich“, sagt er weiter in einem Video.

Das Video selbst, das von @Knoebelbroet entdeckt wurde, zeigt einen Zusammenschnitt von Clips aus Blows Twitch-Kanal und je weiter sich der Release von Braid Anniversary Edition entfernte, desto schlechter waren die Aussagen von Jonathan über die Verkaufszahlen des Spiels.

Letztlich sagte er in einem dritten Clip, der 68 Tage nach der Veröffentlichung aufgenommen wurde: „Nein, sie [Verkaufszahlen] waren schrecklich“, antwortete er, „sie waren absolut grauenhaft“.

Im letzten Clip fügte er hinzu, dass niemand an dem Compiler für Jai arbeite, da man sich keine Mitarbeiter mehr leisten könne, oder jemanden bezahlen könne, weil die Verkaufszahlen so schlecht seien.