Bratz: Mode weltweit: Werdet globale Fashion-Influencer

Outright Games, der weltweit führende Herausgeber von familienfreundlichen, interaktiven Unterhaltungsmedien, und MGA Entertainment (MGA), das größte und am schnellsten wachsende Privatunternehmen der U.S.A. im Bereich Spielzeug und Unterhaltung, freuen sich über die Veröffentlichung von BRATZ: Flaunt Your Fashion. Dieses brandneue Videospiel dreht sich um die modischen Mädels und ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch erhältlich.

Bratz: Mode weltweit – 39,99 Euro

BRATZ: Flaunt Your Fashion wird von Petoons Studio in Barcelona entwickelt und ist das erste neue Bratz-Spiel für Konsolen und PC seit mehr als zehn Jahren. Im Spiel schlüpfen Fans in die Rollen des ursprünglichen, trendigen „Bratz Pack“, bestehend aus Cloe, Sasha, Yasmin und Jade, die gemeinsam daran arbeiten, das coolste Modemagazin der Welt zu kreieren und zu ultimativen Fashion-Influencern aufzusteigen!

Komm im Modebiz nach ganz oben, gib mit innovativen Looks den Trend an und finde neue Freunde! Schließe Aufgaben ab, veröffentliche Artikel und spiele spannende Minispiele, um dein Magazin weiterzuentwickeln und Follower zu gewinnen. Sammle Style-Punkte, mit denen du sicherstellst, dass die Bratz stets mit ihrem Stil imponieren, während sie Stylesville erkunden, in aufregende Städte wie Barcelona und Seoul reisen und an Events wie der Stylin’ Soiree teilnehmen, wo sie sich auf die Suche nach den besten Schlagzeilen machen und den Gipfel der Modewelt erstürmen!

Bratz ist eine der weltweit bekanntesten und renommiertesten Marken von Modepuppen, die erstmals 2001 von MGA Entertainment auf den Markt gebracht wurde. Die ursprüngliche Puppenkollektion machte die Welt mit Cloe, Sasha, Yasmin und Jade bekannt. Die vier Freundinnen sind ebenso modebegeistert wie divers und leben dafür, die neusten Trends zu erkunden und mit ihrem Modestil persönliche Statements zu setzen. Zwischen 2001 und 2002 brachen die Bratz bei den Spielzeugverkäufen sämtliche Rekorde. In den 2000er-Jahren trat das ursprüngliche „Bratz Pack“ in seiner eigenen Fernsehserie, Filmen und Spielen auf, die Fans in der ganzen Welt begeisterten und den Kultstatus der Bratz als die modischsten Modepuppen der Welt zementierten.

Beth Goss, Geschäftsführerein bei Outright Games: „Mit unseren Freunden und Partnern bei MGA Entertainment an der Rückkehr der Bratz in die Welt der Videospiele in den 2020ern zu arbeiten, war wieder einmal eine große Freude. Wir freuen uns für die Millionen an treuen Fans auf der ganzen Welt und zugleich auch für ein völlig neues Publikum, das diese berühmte Marke und ihre beliebten Charaktere kennenlernen wird. Dies ist das erste Bratz-Spiel für PC und Konsolen seit mehr als 10 Jahren. Wir können es kaum erwarten, dass endlich alle das Spiel selbst spielen können.“

Isaac Larian, Gründer und CEO von MGA Entertainment: „Die Bratz sind wieder da! Und wir freuen uns darauf, dieses brandneue Bratz-Videospiel zu liefern, in dem Fans wieder einmal in die Rolle der modebegeisterten Mädels schlüpfen können. BRATZ: Flaunt Your Fashion enthält alle Elemente, die treue Fans lieben: die berühmten Charaktere des ursprünglichen „Bratz-Pack“, eine große Kollektion aus komplett individualisierbaren neuen Looks, Weltreisen und das Ziel, das ultimative Bratz-Magazin zu kreieren. Für langjährige und neue Fans sowie einfach nur Modebegeisterte ist es das perfekte Spiel, um die zentralen Themen der Bratz-Marke zu feiern.”