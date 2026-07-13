Brave Escape: Koop-Plattformer erscheint am 24. Juli für Xbox und PlayStation

Der Koop-Plattformer Brave Escape erhält noch in diesem Monat seine Konsolenversion. Entwickler Hit Start Studios veröffentlicht das Spiel am 24. Juli für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die Konsolenfassung enthält sämtliche größeren Inhalte, die seit dem PC-Launch veröffentlicht wurden. Dazu gehören 45 zusätzliche Level, Gameplay-Verbesserungen, neue Barrierefreiheitsoptionen, grafische Optimierungen sowie erweiterte Bonusinhalte.

Brave Escape erscheint am 24. Juli für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die beiden Figuren Colin und Floyd, die gemeinsam zahlreiche Plattforming-Herausforderungen meistern müssen. Das Gameplay ist vollständig auf kooperatives Spielen ausgelegt und setzt auf Teamwork, präzises Timing und Kommunikation. Neben einem Online-Koop-Modus wird auch lokaler Mehrspieler unterstützt.

Zum Konsolenstart ist außerdem plattformübergreifendes Spielen zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind insgesamt 70 Bonuslevel verteilt auf sieben Welten, Optionen für hohe Bildraten, verbesserte Lichteffekte sowie zusätzliche Einstellungen zur Barrierefreiheit, darunter Charakterumrandungen und Transparenzoptionen bei überlappenden Spielfiguren.