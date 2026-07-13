Brave Escape: Koop-Plattformer erscheint am 24. Juli für Xbox und PlayStation

2 Autor: , in News / Brave Escape
Übersicht
Image: Hit Start Studios

Hit Start Studios bringt Brave Escape Ende Juli auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Der Koop-Plattformer Brave Escape erhält noch in diesem Monat seine Konsolenversion. Entwickler Hit Start Studios veröffentlicht das Spiel am 24. Juli für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die Konsolenfassung enthält sämtliche größeren Inhalte, die seit dem PC-Launch veröffentlicht wurden. Dazu gehören 45 zusätzliche Level, Gameplay-Verbesserungen, neue Barrierefreiheitsoptionen, grafische Optimierungen sowie erweiterte Bonusinhalte.

Brave Escape erscheint am 24. Juli für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die beiden Figuren Colin und Floyd, die gemeinsam zahlreiche Plattforming-Herausforderungen meistern müssen. Das Gameplay ist vollständig auf kooperatives Spielen ausgelegt und setzt auf Teamwork, präzises Timing und Kommunikation. Neben einem Online-Koop-Modus wird auch lokaler Mehrspieler unterstützt.

Zum Konsolenstart ist außerdem plattformübergreifendes Spielen zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind insgesamt 70 Bonuslevel verteilt auf sieben Welten, Optionen für hohe Bildraten, verbesserte Lichteffekte sowie zusätzliche Einstellungen zur Barrierefreiheit, darunter Charakterumrandungen und Transparenzoptionen bei überlappenden Spielfiguren.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 497100 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.07.2026 - 18:06 Uhr

    Sieht frustrierend aus und noch ein Pixelspiel brauche ich nicht unbedingt zocken.

    0

Hinterlasse eine Antwort