Bravely Default Flying Fairy HD Remaster: Jobs, Kristalle und Minispiele zum Entdecken

Square Enix veröffentlicht das Bravely Default Flying Fairy HD Remaster jetzt für Xbox. Spieler schlüpfen in die Rollen der Krieger des Lichts und brechen auf, um die von der Dunkelheit verschlungenen Kristalle zu retten.

Mit dem einzigartigen Brave- & Default-System, über 20 verschiedenen Jobs und neuen Minispielen erlebt der Spieler strategische Kämpfe wie nie zuvor.

Die Geschichte führt den Krieger Tiz in die weit entfernten Lande von Luxendarc. Nachdem der große Abgrund sein Dorf verschlingt, trifft er auf die junge Vestalin Agnès. Gemeinsam müssen sie die verschlungenen Kristalle befreien und den Abgrund schließen – ohne zu wissen, welche Folgen ihr Ziel wirklich hat.

Das rundenbasierte Kampfsystem erlaubt präzise Strategien: Mit Brave kann der Spieler die Anzahl der Aktionen pro Runde erhöhen, während Default die Verteidigung stärkt und BP für spätere Runden spart. Diese Mechanik erlaubt es, Gegner mit einer Flut von Angriffen zu vernichten oder brenzlige Situationen mit Heil- und Wiederbelebungsaktionen zu überleben.

Die HD-Remaster-Version bietet hochauflösende Grafik, ein überarbeitetes User-Interface, die Möglichkeit, Zwischensequenzen vorzuspulen, moderne Komfortfunktionen und zwei brandneue Minispiele. Die ursprünglichen Netzwerkfunktionen wurden an aktuelle Gegebenheiten angepasst, und bestimmte Grafiken wurden für das Remaster optimiert.

Square Enix veröffentlicht somit eines der beliebtesten RPGs digital auf Steam für PC, Xbox Series X|S und Xbox auf PC mit Unterstützung für Xbox Play Anywhere. Das Spiel ist kompatibel mit dem ROG Xbox Ally sowie Steam Deck und Spieler können das epische Abenteuer ab sofort als HD-Remaster mit Spielverbesserungen und spannenden Minispielen auf zusätzlichen Plattformen erleben.