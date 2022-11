Bravery & Greed: Amazone und Schurke demonstrieren ihre Fähigkeiten

Am 15. November wagen sich Spieler in Bravery & Greed in Side-Scroller-Dungeons voller Gold, bösartiger Kreaturen und finden mächtige Ausrüstung für den nächsten Kampf.

Mit dem flinken Schurken, dem tapferen Krieger, einem exzentrischen Zauberer und der mächtigen Amazone stehen euch im Spiel vier Klassen zur Auswahl.

In neuen Trailern stellen Team17 und Rekka Games heute die Amazone und den Schurken näher vor.

Die Amazone ist eine Nahkampfexpertin, die tödliche Angriffe aus kurzer und mittlerer Distanz ausführt und nur wenig bis keine Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit nimmt. Ihr aggressiver Spielstil und ihre starken Nahkampffähigkeiten machen diese anspruchsvolle Klasse aus.

Der Schurke ist hingegen flink, schnell und verstohlen. Diese Klasse kann Feinde aus der Ferne mit ihrem Pfeil und Bogen erledigen. Wenn Effizienz also euer Ding ist, gibt es keine bessere Klasse als den Schurken.