Bravery & Greed: Dungeon-Brawler erscheint im November

Team17 und Rekka Games haben heute angekündigt, dass der kooperative Beat ‚em Up-Dungeon-Brawler Bravery & Greed für bis zu vier Spieler am 15. November für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Bravery & Greed lässt die Spieler in Side-Scroller-Dungeons voller Gold, bösartiger Feinde und mächtiger Ausrüstung eintauchen und kombiniert klassisches Koop-Fantasy-Arcade-Gameplay mit Permadeath- und Roguelite-Elementen und bietet verschiedene Modi, die man alleine oder mit Freunden plündern kann.

Eine zeitlich begrenzte Steam-Demo von Bravery & Greed ist ab sofort bis zum 23. Oktober für angehende Schatzsucher zum Ausprobieren verfügbar.

In Anlehnung an klassische Adventure-Titel aus vergangenen Zeiten versetzt Bravery & Greed den Spieler in die Rolle einer von vier Klassen: des flinken Schurken, des tapferen Kriegers, des exzentrischen Zauberers und der mächtigen Amazone.

Jede Klasse hat ihre eigenen, einzigartigen Fertigkeiten und Fähigkeiten, von Fern- oder Nahkampfangriffen bis hin zur Fähigkeit, elementare Verbündete zur Unterstützung im Kampf zu beschwören; es gibt jede Menge Anpassungsmöglichkeiten.

Außerdem warten vier Fertigkeitsbäume – die Pfade des Lebens, des Chaos, der Ordnung und der Dunkelheit – auf schatzsuchende Dungeon-Brawler. Jeder dieser Pfade hat seine eigenen spielverändernden Fähigkeiten, die sich auf alles auswirken, von der Freischaltung neuer Fertigkeiten für Überlebensfähigkeit und Schaden bis hin zur Steigerung von Gerissenheit und Goldgier, was bedeutet, dass keine zwei Durchgänge in Bravery & Greed jemals gleich sind.

Features

Geht alleine oder mit Freunden auf Schatzsuche: Stürzt euch in den Spaß mit bis zu vier Spielern im Online- und lokalen Kooperativspiel, mit einer Vielzahl von PvE- und PvP-Spielmodi

Entfesselt die Magie: Pariert, weicht aus und jongliert Fähigkeiten, um zerstörerische Zauber auf mächtige Feinde, Bosse und sogar ahnungslose Verbündete zu entfesseln.

Klassische Archetypen: Wählt aus vier verschiedenen und einzigartigen Klassen: Schurke, Krieger, Zauberer und Amazone, die alle über ihre eigenen Fähigkeiten und Spezialitäten verfügen

Folgt eurem Weg: Es gibt vier verschiedene Fertigkeitsbäume, von denen jeder Vorteile bietet, die sich auf das Gameplay auswirken, aber Vorsicht, wenn man sich einmal für einen Weg entschieden hat, ist man diesem bis zum Tod verpflichtet

Findet Hilfe auf eurem Weg: Versteckt in den Levels können humanoide und tierische Gefolgsleute erworben werden, die an der Seite des Spielers kämpfen und ihn auf dem Weg zu dem glorreichen Gold und den Schätzen unterstützen, die auf ihn warten.