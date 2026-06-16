Brawlhalla: Bringt Shrek, Fiona und den gestiefelten Kater ins Spiel

Zum 25. Jubiläum von Shrek erhält Brawlhalla ein großes Crossover mit den Kultfiguren der Filmreihe.

Ein weiteres prominentes Franchise findet den Weg in die Arena von Brawlhalla.

Ubisoft hat gemeinsam mit Universal Products & Experiences das Crossover-Event „Brawlhalla x DreamWorks Animations Shrek“ angekündigt, das am 29. Juli 2026 startet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden mehrere bekannte Figuren aus der Shrek-Reihe als spielbare Charaktere ins Spiel aufgenommen. Mit dabei sind Shrek, Prinzessin Fiona und der gestiefelte Kater, die jeweils ihre typischen Eigenschaften und Kampfstile mitbringen.

Shrek setzt auf seine enorme Ogerkraft und greift dabei auf Elemente aus seinem berühmten Sumpf zurück. Fiona tritt selbstbewusst und kampferprobt in ihrem bekannten grünen Outfit an, während der gestiefelte Kater seine Schwertkunst, Beweglichkeit und seinen unverwechselbaren Charme in die Kämpfe einbringt.

Auch Esel ist Teil des Events. Er wird allerdings nicht als spielbarer Kämpfer auftreten, sondern als Begleiter die Matches vom Spielfeldrand aus kommentieren und auf das Geschehen reagieren.

Neben den neuen Charakteren dürfen sich Spieler auf eine neue Karte freuen, die von Shreks Sumpf inspiriert wurde. Zusätzlich wird das Event weitere Gegenstände und kosmetische Inhalte enthalten, die auf den Märchenfiguren und Schauplätzen der Filmreihe basieren. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Kooperation wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des ersten Shrek-Films angekündigt. Gleichzeitig bereitet DreamWorks die Veröffentlichung von Shrek 5 vor, der im kommenden Sommer in die Kinos kommen soll.