Brawlhalla: Details zur eSport-Season 2023

Brawlhalla

Ubisoft gab heute die Details der Brawlhalla eSport-Season 2023 bekannt, die sowohl Online- als auch Offline-Events mit einem Gesamt-Preispool von 1 Million US-Dollar beinhalten wird.

Ab dem 3. Februar können Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt bei der Wintermeisterschaft in vier saisonalen Online-Meisterschaften antreten. Im Anschluss an jede dieser Online-Meisterschaften werden die besten Spieler aus Nordamerika, Südamerika und Europa eingeladen, bei den Seasonal Royals in Atlanta, Georgia, gegeneinander anzutreten.