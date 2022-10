Brewmaster: Beer Brewing Simulator: Ab sofort wird auch auf Konsolen gebraut

Brewmaster, der weltweit erste realistische Bierbrausimulator, erscheint heute für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch.

Braut euer Traumbier und werdet zum ultimativen Heimbrauer in Brewmaster, einer entspannenden Bierbrausimulation, die die Spieler dazu einlädt, die Kunst des Heimbrauens zu meistern und ein renommierter Brauer zu werden.

Erstellt Rezepte, verbessert eure Ausrüstung, passt euren Brauraum an, füllt eure Biere in Flaschen ab und etikettiert sie, nehmt an Wettbewerben teil und nutzt eine realistische Chemiesimulation, um euer perfektes Bier zu brauen, von hopfigen IPAs bis hin zu cremigen Stouts, in der ultimativen Feier des Craft-Biers.

Features

Kreiert das Bier eurer Träume mit einer gründlichen, realitätsnahen Simulation der Brauchchemie.

Verwendet eine große Auswahl an Zutaten und Geräten, um eure eigenen Rezepte zu erstellen, verschiedene Bierstile zu brauen und den Prozess von Anfang bis Ende zu lernen.

Verwandelt Leidenschaft, Präzision und Vorbereitung in Fortschritt – nehmt an Wettbewerben teil, erfüllt Aufträge, schaltet bessere Ausrüstung frei und steigert euren Ruf als Braumeister!

Gestaltet eure Biere individuell, indem ihr Etiketten entwerft.

Gestaltet euren Brauraum mit einer großen Auswahl an freischaltbaren Kosmetika nach eurem Geschmack.

Entscheidet euch für den handlungsorientierten Braumeister-Modus oder entspannt euch im entspannenden Sandkasten-Freispiel-Modus.

Alice Liguori, Marketing Manager bei Auroch Digital, sagte zur Veröffentlichung:

„Unser Ziel für Brewmaster war es, ein realistisches, entspannendes Heimbrauerlebnis zu schaffen, das mit seiner authentischen Simulation der Chemie die Messlatte höher legt und von Heimbrauer-Liebhabern und Neulingen gleichermaßen genossen werden kann. Nach dem Start auf dem PC im letzten Monat freuen wir uns, Brewmaster heute auf die Konsolen zu bringen und die Spieler ihren eigenen Ideen freien Lauf lassen zu lassen, um ihr virtuelles Traumbräu zu kreieren.“

Wir haben Bierbrausimulator bereits ausprobiert und sogar ein „XboxDynasty Dunkel“ gebraut. Wie hoch der Alkoholgehalt ausgefallen ist und wie wir es kreiert haben, zeigen euch einige der nachstehenden Gameplay-Videos.