Brewmaster: Beer Brewing Simulator: Bierbrau-Simulation ist ab sofort auf Steam erhältlich

In Brewmaster, der ersten realistischen Bierbrau-Simulation, können Spieler das Bier ihrer Träume kreieren und zum ultimativen Heimbraumeister werden. Das Spiel ist ab sofort für PC via Steam erhältlich. Die Konsolenfassung des Spiels für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint in Kürze.

Brewmaster ist eine von Auroch Digital entwickelte, authentische Bierbrau-Simulation, die Beginner wie Bierkenner gleichermaßen dazu einlädt, die Kunst der Heimbrauerei durch die Kreation des ultimativen Craft Beers zu meistern.

Spieler können ihre eigenen Rezepte entwickeln, ihr Equipment aufwerten und ihre Braustation sowie Flaschen und Etiketten individualisieren. Auch Wettbewerbe warten auf die neuen Bierbrauer. Dank ultra-realistischer Chemie-Simulation können sie ihr perfektes Bier brauen, angefangen von hopfigen IPAs bis hin zu cremigen Stouts.

FEATURES:

Spielern steht eine riesige Auswahl an Zutaten und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung, um verschiedenste Bierarten zu brauen. Dabei erlangen sie das nötige Wissen über die kompletten Brauvorgänge.

Mit selbst ausgedachten Rezepten kann das eigene Traumbier, dank der detaillierten und lebensechten Simulation chemischer Prozesse, gebraut werden.

Leidenschaft, Präzision und gute Vorbereitung – all dies wird die Spieler voranbringen. Sie können an Wettbewerben teilnehmen, Aufträge abschließen und bessere Ausrüstung freischalten, um ihren Ruf als Braumeister zu verbessern!

Eigene Biere können durch die Kreation eigener Etiketten und Marken individualisiert werden!

Zur Einrichtung der eigenen Braustube steht eine große Menge an freischaltbaren Cosmetics bereit.

Spieler können entweder den Brewmaster-Mode mit seiner eigenen Geschichte erleben, oder im entspannenden Sandbox Creative-Mode relaxen.

Rezepte können über den Steam Workshop mit anderen Spielern geteilt

„Wir freuen uns sehr, die Spieler mit Brewmaster in die Welt des Brauens einzuladen“, sagt Auroch Digitals Marketing Manager Alice Liguori. „Wir haben hart gearbeitet, um diese Heimbrau-Simulation für alle Spieler, egal ob Anfänger oder Braumeister, so immersiv, authentisch und entspannend wie nur möglich zu machen. Wir hoffen, dass sie die kreativen Möglichkeiten in der Welt von Brewmaster genießen und freuen uns bereits darauf, ihre Bierkreationen zu sehen“.

Brewmaster ist jetzt für PC via Steam zu einem Preis von 17,99 € erhältlich. In der Launch-Woche erhalten alle Käufer einen zusätzlichen 10 % Rabatt. Das Spiel wird bald auch für alle gängigen Konsolen erscheinen.