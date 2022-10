Brewmaster: Beer Brewing Simulator: Release-Termin für Konsolen im Oktober bekannt

Auroch Digital und Fireshine Games gaben heute bekannt, dass Brewmaster, der weltweit erste realistische Bierbrau-Simulator, am 27. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Brewmaster ist eine entspannende Bierbrausimulation, die von Auroch Digital entwickelt wurde und ab sofort für PC erhältlich ist. Erstellt Rezepte, verbessert eure Ausrüstung, passt euren Brauraum an, füllt eure Biere in Flaschen ab und etikettiert sie, nehmt an Wettbewerben teil und nutzt eine realistische Chemiesimulation, um euer perfektes Bier zu brauen, von hopfigen IPAs bis hin zu cremigen Stouts, in der ultimativen Feier des Craft Beer.

FEATURES

Spielern steht eine riesige Auswahl an Zutaten und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung, um verschiedenste Bierarten zu brauen. Dabei erlangen sie das nötige Wissen über die kompletten Brauvorgänge.

Mit selbst ausgedachten Rezepten kann das eigene Traumbier, dank der detaillierten und lebensechten Simulation chemischer Prozesse, gebraut werden.

Leidenschaft, Präzision und gute Vorbereitung – all dies wird die Spieler voranbringen. Sie können an Wettbewerben teilnehmen, Aufträge abschließen und bessere Ausrüstung freischalten, um ihren Ruf als Braumeister zu verbessern!

Eigene Biere können durch die Kreation eigener Etiketten und Marken individualisiert werden!

Zur Einrichtung der eigenen Braustube steht eine große Menge an freischaltbaren Cosmetics bereit.

Spieler können entweder den Brewmaster-Mode mit seiner eigenen Geschichte erleben, oder im entspannenden Sandbox Creative-Mode relaxen.

Rezepte können über den Steam Workshop mit anderen Spielern geteilt

Alice Liguori, Marketing Manager bei Auroch Digital, sagte zum PC-Release und das Feedback der Spieler:

„Wir haben uns sehr über die Reaktion der Spieler auf Brewmaster nach der Veröffentlichung auf dem PC im letzten Monat gefreut und sind begeistert, dass ihre positiven Kommentare und Bewertungen dazu beigetragen haben, dem Spiel eine sehr positive Bewertung auf Steam zu verleihen. Es gibt kein vergleichbares Erlebnis wie Brewmaster auf der Konsole, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler nächste Woche kreativ werden und ihr eigenes virtuelles Bier bequem von der Couch aus brauen.“

Brewmaster ist ab sofort für PC über Steam zu einem UVP 17,99 Euro erhältlich und wird am 27. Oktober für Konsolen verfügbar sein.