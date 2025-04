Bridge Constructor Studio: Hier ist Bau-Talent ist gefragt

Autor:, in / Bridge Constructor Studio

Die Entwickler von ClockStone und der Publisher Headup kündigen an, dass ihr Ingenieurs-Puzzle- und Kreativ-Sandbox-Spiel Bridge Constructor Studio diesen Sommer auf Steam, dem Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erhältlich sein wird. Ursprünglich wurde das Spiel Ende letzten Jahres auf Meta Quest veröffentlicht.

Bridge Constructor Studio ist der neueste Teil der erfolgreichen Bridge Constructor-Reihe. In diesem Spiel stellen Sie Ihr Ingenieurstalent unter Beweis, indem Sie eigene Konstruktionen in animierten 3D-Mini-Dioramen entwerfen und anschließend in der Simulation beobachten, wie Ihre Bauwerke die ultimative Stabilitätsprüfung bestehen.

Das Spiel kombiniert die besten Elemente früherer Bridge Constructor-Titel mit einem modernen, charmanten Grafikstil. Mit einem intuitiven Bausystem, einfacher Steuerung, ohne Budgetbeschränkungen und mit optionalen Herausforderungen ist es der ideale Spielplatz für erfahrene Baumeister ebenso wie für Neueinsteiger in die Serie.