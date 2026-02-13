Brigandine: Abyss: Sorgfältige Planung sichert den Sieg auf dem Schlachtfeld

In Brigandine: Abyss erhebt sich das Abyssloa‑Imperium und stellt die Welt vor eine neue Bedrohung. Das Strategie‑RPG führt Spieleer über die Weltkarte, wo Ressourcen verwaltet und Truppenbewegungen geplant werden, bevor die Kämpfe auf hexagonalen Feldern ausgetragen werden.

Die taktische Ausrichtung früherer Serienteile bleibt erhalten und verlangt präzise Entscheidungen, um jede Schlacht zu überstehen.

Die Gefechte von Brigandine: Abyss setzen auf sorgfältige Planung und klare Positionierung. Jede Bewegung kann über Sieg oder Niederlage entscheiden, während das Kampfsystem seine Stärken in strukturierten Zügen und strategischer Weitsicht entfaltet.

Die Mischung aus Ressourcenmanagement und rundenbasierter Taktik sorgt dafür, dass jede Begegnung neue Herausforderungen bietet und das Imperium nicht leichtfertig zurückgedrängt werden kann.

Sechs neue Story‑Kampagnen erweitern die Welt und eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt. Im Mission Mode übernehmen Spieler die Kontrolle über eines von vierundzwanzig Nationen und bestimmen selbst, wie anspruchsvoll der Feldzug ausfallen soll.

Ob sie seine taktische Finesse testen oder einen entspannteren Weg wählen möchte, jede Route bietet Spielern eigene Dynamiken und erlaubt es ihnen, das Imperium in individuelle Bahnen zu lenken.

Brigandine: Abyss erscheint später in diesem Jahr für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und Steam.