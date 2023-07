Bright Lights of Svetlov: UDSSR Simulator erscheint demnächst

Autor:, in / Bright Lights of Svetlov

Der etwas andere Simulator Bright Lights of Svetlov spielt in der UDSSR und soll euch Eindrücke aus der damaligen Zeit vermitteln.

Am 11. August erscheint Bright Lights of Svetlov, wie jetzt dank eines Release-Trailers fest steht. In der Lebenssimulation nehmt ihr den Platz in einer Familie ein, irgendwo in der alten Sowjetunion.

Das Spiel wird stark Story basiert sein und einer linearen Erzählweise folgen. Dabei achteten die Entwickler verschärft darauf, das Gefühl der damaligen Sowjetunion perfekt umzusetzen.

In einer kleinen Industriestadt habt ihr mit eurer Familie ein Haus bezogen. Fortan schlagt ihr euch mit monotoner Arbeit, langweiliger Hausarbeit sowie eurem Familienleben herum. Lernt die Familie kennen, um zu schauen, welche Herausforderung sie in dieser schweren Zeit hat.

Bright Lights of Svetlov erscheint für die Xbox Series X/S, Xbox One, PC sowie PlayStation 4 und 5.

Für die Xbox Series X/S könnt ihr es hier zu 7,99 Euro statt 9,99 Euro vorbestellen. Spieler auf Xbox One bestellen ihre Version zum gleichen Preis bitte hier vor.