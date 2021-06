Bright Memory: Infinite: Frische Screenshots und neuer Trailer in Kürze

Entwickler FYQD Studio zeigt zu Bright Memory: Infinite weitere Screenshots und gibt bekannt, dass während des GameSpot Showcases im Juni 2021 ein neuer Gameplay Trailer zum Spiel veröffentlicht werden wird.

Währenddessen wurde die Entwicklung des Spiels wohl soweit abgeschlossen, dass man nun die „Bühne der Synchronisation und Musik betreten“ wird. Wann Bright Memory: Infinite veröffentlicht werden soll, wurde nicht mitgeteilt.

Hello, everyone,I bring you latest news about Bright Memory: Infinite.

All GamePlay have been developed,we will enter the stage of dubbing and music.

A new trailer For Bright Memory: Infinite will be unveiled at the @GameSpot "Play For All".

Here is the latest game screenshots pic.twitter.com/KIeq8EC9wr

