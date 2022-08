Bright Memory: Infinite: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

In einem neuen Video von Digital Foundry wurde Bright Memory: Infinite genauer unter die Lupe genommen. Es wurden die Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch analysiert und mit einer PC-Version verglichen.

Wie üblich hat der PC die Nase vorn, besonders im Bereich der per Raytracing erzeugten Spiegelungen. Die Reflexionen werden auf dem PC deutlich präziser und mit höherer Auflösung als in der Konsolenversion dargestellt. Wenn man High End Gaming PCs außen vor lässt, empfiehlt Digital Foundry in Sachen technischer Performance und Bildqualität die Xbox Series X-Version, gefolgt von der PlayStation 5-Fassung. An dritter Stelle wird das Spielen auf der Series S empfohlen und den geringsten Eindruck hinterlässt die Nintendo Switch.

Die meisten technischen Finessen (Raytracing Reflexionen, 120 FPS) liefern die Xbox Series X und die PlayStation 5. Das Raytracing ist in diesen Fassungen jedoch weniger ausgefeilt als in der PC-Version. Bei Reflexionen durch Raytracing kann es zu sogenannten Artefakten kommen, also Bildteile oder Schatten, die eigentlich nicht zu sehen sein sollten. Um dem aus dem Weg zu gehen wurde in Bright Memory: Infinite ein netter Trick benutzt, Wasser. Durch viele Gewässer und Pfützen sind solche Artefakte kaum mehr ein Problem, da im Wasser überwiegend alles von Natur aus unpräziser aussieht.

Bei Bildqualität (Auflösung, Detailmenge, etc.) hat ebenfalls die Xbox Series X den ersten Platz ergattert. Während auf Microsofts Flaggschiff überwiegend 4096x2160p gehalten werden, knickt die PlayStation 5 öfter ein und landet bei 3840x2160p.

Im Performance Modus senkt die Xbox ihre Auflösung auf 3840x2160p und bei Sony wird das Bild auf der PlayStation 5 sogar meistens nur in 2560x1440p dargestellt. Die Series S und Nintendo Switch haben nur einen Bildmodus, erlauben aber dennoch eine Einstellung des Field of View und unterstützen VSynch und Bewegungsunschärfe.

Nächste Versuchsreihe von Digital Foundry ist der Performance oder High-Framerate Mode. Hier gibt es bei der Xbox Series X wenig zu berichten oder gar zu beanstanden. Im Standard Modus, stabile 60 FPS mit nativem 4K, im High-Framerate Mode überwiegend stabile 120 FPS bei leicht gesenkter Auflösung.

Die PlayStation 5 kommt hier schon häufiger ins Stottern. Im Standard Modus, stabile 60 FPS mit leicht verringerter Auflösung und Schwierigkeiten bei 120 FPS. Nachdem eine Einstellung im System der Konsole aktiviert wurde, zielt die PlayStation 5 auf 120 FPS, erreicht diese jedoch selten bis kaum, selbst bei einer Auflösung von 1440p nicht.

Bei den Konsolen mit geringerem Dampf unter der Haube gibt es ebenfalls wenig Überraschungen. Die Xbox Series S leistet im Standard Modus ähnliches wie der große Bruder, stabile 60 FPS bei 1440p. Die Switch hält überwiegend 30 FPS.

Die komplette Analyse gibt es hier zu sehen: