Bright Memory: Infinite: Release-Termin im Juli bekannt gegeben

In reichlich Action verpackt, gibt FYQD-Studio den Release-Termin des Shooters Bright Memory: Infinite bekannt.

Das Datum für die Veröffentlichung des First-Person-Shooters Bright Memory: Infinite gab Entwickler FYQD-Studio jetzt mit einem neuen Trailer bekannt.

Bright Memory: Infinite wird demnach am 21. Juli 2022, also schon in zwei Wochen, für Xbox Series X|S PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

In einem gesonderten Xbox Series X|S Trailer zeigt der Entwickler noch mehr von der rasanten Action. So werden Feinde stylisch mit Schusswaffen, unter Anwendung von Fähigkeiten oder einfach mit einem Katana außer Gefecht gesetzt.

Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 können Spieler Bright Memory: Infinite im Raytracing Modus mit 60 FPS genießen oder mit 120 FPS im Performance Modus.

Dazu erhalten Spieler auf Xbox Series X|S den exklusiven Waffen-Skin „Emerald Green“.

Konsolen-Trailer:

Xbox Series X|S Trailer: