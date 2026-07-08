Brightfall: Licht ist die einzige Hoffnung – Video zeigt verstörenden Survival-Horror

Brightfall zeigt im neuen Gameplay-Trailer eine lebendige Dunkelheit als größten Feind.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer hat Dark Point Games ausführliche Einblicke in Brightfall gewährt.

Es handelt sich um den ersten größeren Gameplay-Ausblick seit der Ankündigung Ende 2025 und zeigt, wie das kooperative Survival-Crafting-Spiel seine düstere Spielwelt, das Überlebenssystem und die zentrale Bedrohung durch eine lebendige Dunkelheit miteinander verbindet.

Brightfall spielt auf einer verfluchten keltischen Insel, die längst von den Landkarten Englands verschwunden ist. Dort kämpfen ein bis vier Spieler gemeinsam ums Überleben, während sich eine mysteriöse Finsternis immer weiter ausbreitet und die gesamte Umgebung verändert.

Die Dunkelheit dient dabei nicht nur als atmosphärisches Stilmittel, sondern bildet den Kern des Gameplays. Je weiter sie sich ausbreitet, desto stärker verändert sie die Insel. Bäume verformen sich zu grotesken Gestalten, Tiere mutieren zu aggressiven Kreaturen und selbst die Landschaft scheint sich gegen die Spieler zu wenden.

Licht ist der einzige Schutz

Der wichtigste Verbündete der Spieler ist der geheimnisvolle Brightheart-Kristall. Sein Licht erschafft kleine Schutzzonen, in denen die Verderbnis zurückgedrängt und der Verstand der Überlebenden bewahrt wird.

Außerhalb dieser sicheren Bereiche beginnt jedoch ein permanenter Überlebenskampf. Das Licht schwindet mit der Zeit, weshalb jede Expedition sorgfältig geplant werden muss. Während Ressourcen gesammelt, Waffen hergestellt und das Lager ausgebaut werden, gilt es gleichzeitig genügend Energie bereitzuhalten, um den Brightheart weiter mit Licht zu versorgen.

Nach und nach können Spieler die Kontrolle über die Insel zurückgewinnen. Dafür müssen uralte keltische Steinkreise von der Dunkelheit befreit werden. Mit jedem gereinigten Ort wächst der Einfluss des Brightheart, wodurch neue sichere Zufluchtsorte entstehen und Expeditionen tiefer in bislang unzugängliche Gebiete möglich werden.

Immer gefährlichere Regionen und mächtige Gegner

Je weiter sich die Spieler in das Innere der Insel wagen, desto gefährlicher wird die Welt. Neue Biome beherbergen stärkere Gegner, uralte Ruinen und mächtige Bosse.

Der aktuelle Gameplay-Trailer stellt außerdem erstmals besonders gefährliche Elite-Gegner vor, die selbst erfahrene Gruppen zur Flucht zwingen können.

Wahnsinn als zusätzliche Bedrohung

Nicht nur der Körper leidet unter der Dunkelheit, sondern auch der Geist. Wer sich zu lange außerhalb des schützenden Lichts aufhält, verliert nach und nach den Verstand.

Verbündete können vollständig der Dunkelheit verfallen und sich in verdorbene Versionen ihrer selbst verwandeln. Dadurch entsteht zusätzlicher Druck innerhalb der Gruppe, da Ressourcen sorgfältig verwaltet, Mitspieler geschützt und das Lager dauerhaft mit Energie versorgt werden müssen.

Die wichtigsten Features im Überblick

Lebendiges Dunkelheitssystem, bei dem Licht die einzige Möglichkeit ist, die Verderbnis zurückzudrängen.

Dynamische Spielwelt, deren Umgebung und Gegner auf Lichtverhältnisse reagieren.

Koop-Survival für ein bis vier Spieler mit Sammeln, Crafting, Basisbau und gemeinsamer Verteidigung.

Horror-Szenario, inspiriert vom England des 17. Jahrhunderts nach der Pest sowie von der keltischen Mythologie.

Fortschrittssystem, bei dem durch die Reinigung keltischer Steinkreise neue sichere Gebiete entstehen.

Wahnsinnssystem, das Spieler bei zu langem Aufenthalt in der Dunkelheit beeinflusst.

Brightfall erscheint 2026 zunächst für Steam. Versionen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 sind laut Entwickler bereits geplant und sollen kurze Zeit später folgen.