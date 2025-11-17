BROK: The Brawl Bar: Schlägerei bricht im Dezember auf Konsolen aus

Das Beat’em Up BROK: The Brawl Bar kämpft im Dezember auch auf den Konsolen.

Der französische Entwickler und Publisher COWCAT gibt bekannt, dass BROK: The Brawl Bar, der explosive und ausgefallene Ableger von BROK the InvestiGator, am 2. Dezember 2025 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Die meisten Beat ‚em ups wiederholen die gleiche Routine. Die Brawl Bar durchbricht diesen Kreislauf mit unvorhersehbaren Herausforderungen, die jede Schlägerei zu etwas Neuem machen!

Nach dem erfolgreichen Release auf PC wagt die süchtig machende, rasante und innovative Beat ‚em up-Action nun auch den Sprung auf die Konsolen – und das zu einem freundlichen Preis von 9,99 €. Zudem ist ein Bundle mit BROK the InvestiGator für 24,99 € geplant.

Inspiriert von Cartoons aus den 80er/frühen 90er Jahren, mit einem düsteren Twist, taucht BROK the InvestiGator die Spieler in ein dystopisches Universum ein, in dem Tiere die Menschen ersetzt haben. In diesem innovativen Abenteuer haben eure Entscheidungen einen großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels.

Features:

Innovative und fesselnde Spielmechanik mit über 60 abwechslungsreichen Herausforderungen

6 spielbare Charaktere, jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Trefft freundliche Gesichter in der Bar mit einer übergreifenden Geschichte

Lokaler Koop-Modus für bis zu 4 Spieler

Schöpfer-Modus: Erschafft eure eigenen Herausforderungen und Charaktere

Zusätzliche Modi: Überleben, Versus, Unterstützung, tägliche Herausforderungen und

Bonusherausforderungen

Mehrere Schwierigkeitsstufen

Lokalisierte Texte in 12 Sprachen