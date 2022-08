BROK the InvestiGator: Detektiv-Abenteuerspiel erscheint im Winter

Autor:, in / BROK the InvestiGator

BROK the InvestiGator ist ein erzählerisches Abenteuerspiel, das Action und Ermittlungen miteinander verbindet. In BROK the InvestiGator verschlägt es euch in eine futuristische Cyberpunk-Welt, in der Tiere die Menschen ersetzt haben. Dort leben privilegierte Bürger unter einer Kuppel, die sie vor der Luftverschmutzung schützt, während andere darum kämpfen, ihren Lebensunterhalt „draußen“ zu verdienen.

Brok, ein Privatdetektiv und ehemaliger Boxer, lebt mit Graff, dem Sohn seiner verstorbenen Frau, zusammen. Obwohl er ihren Unfall nie aufklären konnte, könnten die jüngsten Ereignisse ein Licht auf einen noch tragischeren Ausgang werfen – einen, der möglicherweise mit ihrer eigenen Existenz zusammenhängt.

BROK the InvestiGator erscheint am 26. August für PC zu einem Preis von 19,99 Euro. Die Versionen für Xbox, Switch und PlayStation sollen im Winter folgen. Das Spiel bietet dazu folgende Untertitel: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Japanisch.

BROK the InvestiGator Features

Löst Rätsel mit eurem Verstand… oder euren Muskeln!

Trefft Entscheidungen, die das Gameplay und/oder die Story beeinflussen

Einfacher Modus für reines „Point & Click“-Gameplay (Kämpfe können übersprungen werden)

Steigt im Level auf, um Gegner und Bosse zu besiegen

Kombiniert Hinweise, um die Wahrheit herauszufinden!

In-Game-Hinweise

Alle Steuerungen werden unterstützt (Maus, Tastatur oder Controller)

Zwei spielbare Charaktere, die jederzeit gewechselt werden können

15 bis 20 Stunden Spielzeit beim ersten Durchspielen

Mehrere verschiedene Enden zum Freischalten

Vollständig in 10 Sprachen übersetzter Text

Vollständig englische Sprachausgabe (23.000 Zeilen)