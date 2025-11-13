BrokenLore: ASCEND: Der Albtraum auf Japans höchstem Turm beginnt

Der neue Horror-Hit BrokenLore: ASCEND schickt euch in einen tödlichen Höhenrausch voller Angst, Dunkelheit und übernatürlichem Grauen!

BrokenLore: ASCEND ist ein psychologisches Horror-Spiel in der Egoperspektive, das euch in die furchterregende Geschichte von Ren und Yui entführt, zwei bekannten japanischen Urban-Climbern.

Gemeinsam betreiben sie den YouTube-Kanal SKYLIMIT, mit dem sie sich durch illegale Klettertouren auf gefährliche Hochhäuser einen Namen gemacht haben.

Auf der Suche nach dem ultimativen Nervenkitzel und größerer Bekanntheit entscheiden sich die beiden, den Elysium Tower zu erklimmen – den höchsten Wolkenkratzer Japans. Der Aufstieg soll ihr bisher spektakulärstes Video werden, doch er entwickelt sich bald zu einem schrecklichen Albtraum.

Je weiter Ren und Yui den Elysium Tower erklimmen, desto stärker verschwimmen Realität und Wahnsinn.

In der Dunkelheit des nächtlichen Aufstiegs beginnt eine übernatürliche Präsenz, sie zu verfolgen. Der legendäre Rokurokubi, ein geisterhaftes Wesen aus der japanischen Mythologie mit einem langen, schlangenähnlichen Hals und einer kunstvoll verzierten Maske, erscheint in den Schatten des Turms und verwandelt das gefährliche Kletterabenteuer in einen psychologischen Horrortrip.

BrokenLore: ASCEND verbindet intensive Atmosphäre, realistische Vertikalität und psychologischen Schrecken zu einem eindringlichen Erlebnis. Die Spieler erleben die Geschichte hautnah aus der Perspektive der Protagonisten, begleitet von einer professionellen Vertonung durch Suzi Hunter, bekannt als The Sphere Hunter.

Das Spiel legt besonderen Wert auf Spannung, Isolation und den psychischen Verfall seiner Charaktere, während sie an den Grenzen ihrer physischen und geistigen Belastbarkeit kämpfen.

BrokenLore: ASCEND vereint urbane Legenden, japanische Folklore und moderne Social-Media-Kultur zu einem packenden Horror-Erlebnis, das Angst, Ehrgeiz und menschliche Hybris thematisiert. Das Spiel richtet sich an alle, die psychologische Horror-Spiele mit tiefgehender Atmosphäre, intensiver Erzählung und einem düsteren Setting lieben.