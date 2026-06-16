BrokenLore: DON’T LIE: Erhält Release-Termin und neue PC-Demo

BrokenLore: DON’T LIE erscheint am 10. September und bietet bereits jetzt eine spielbare PC-Demo.

Psychologischer Horror aus Japan bekommt einen konkreten Veröffentlichungstermin.

BrokenLore: DON’T LIE erscheint am 10. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Gleichzeitig steht im Rahmen des Steam Next Fest bereits eine neue Demo zum Ausprobieren bereit.

Das neue Horror-Abenteuer von Wired Productions und Serafini Productions versetzt Spieler in die Rolle von Junko, einer Hikikomori, die sich seit Jahren von der Außenwelt zurückgezogen hat. Als verdrängte Erinnerungen an die Oberfläche gelangen, beginnt ihre sorgfältig kontrollierte Realität auseinanderzufallen.

Die Handlung konzentriert sich auf Themen wie Isolation, Trauma und verzerrte Erinnerungen. Bekannte Orte verwandeln sich dabei in verstörende Spiegelbilder der Vergangenheit und zwingen Junko dazu, sich Ereignissen und Emotionen zu stellen, die sie lange Zeit verdrängt hat.

Laut Leo Zullo, Mitgründer und Managing Director von Wired Productions, soll BrokenLore: DON’T LIE eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Selbsttäuschung, Einsamkeit und Erinnerung bieten. Gleichzeitig wolle das Team eine Horror-Erfahrung erschaffen, die Spieler noch lange nach dem Abspann beschäftigt.

Das Spiel setzt auf japanische Sprachausgabe und kombiniert Erkundung, Untersuchungen und psychologischen Horror. Eine mysteriöse, unsichtbare Präsenz beobachtet dabei die Handlungen der Spieler und reagiert auf deren Verhalten, wodurch sich die Spannung im Verlauf der Geschichte weiter steigern soll.

Wer nicht bis September warten möchte, kann bereits jetzt die kostenlose Demo herunterladen und die ersten Kapitel von Junkos Geschichte erleben.

BrokenLore: DON’T LIE Features im Überblick

Psychologisches First-Person-Horrorspiel aus Japan

Fokus auf Erkundung, Investigation und psychologische Spannung

Geschichte über Trauma, Einsamkeit und Isolation

Durch Erinnerungen und Ängste verzerrte Umgebungen

Dynamische Bedrohung durch eine unsichtbare Präsenz

Vollständige japanische Sprachausgabe

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen: