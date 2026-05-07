BrokenLore: DON’T LIE: Schickt Spieler in einen verstörenden Albtraum

BrokenLore: DON’T LIE versetzt Spieler in die fragile Lebenswelt der jungen Frau Junko, deren Versuch, erneut Kontakt zu zwei ehemaligen Patienten eines Rehabilitationszentrums aufzunehmen, zunehmend in psychologischen Horror und surreale Realitätsbrüche abgleitet.

Junko lebt isoliert in einer kleinen Wohnung und bewegt sich zwischen täglichen Telefonaten, kurzen Momenten emotionaler Nähe und ihren eigenen selbstzerstörerischen Verhaltensmustern. Gleichzeitig beginnt ihre starke Abhängigkeit von Medikamenten die Wahrnehmung der Realität immer weiter zu verändern.

Im Verlauf des Spiels verschwimmen Realität, Halluzinationen und Erinnerungen zunehmend miteinander. Verzerrte Visionen und sogenannte liminale Räume sollen eine bedrückende Atmosphäre erzeugen, in der vertraute Umgebungen langsam fremd und unheimlich wirken.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Beziehungen zu Shinji und Hideo, zwei Personen, denen Junko bereits während ihres Aufenthalts in einem Rehabilitationszentrum begegnet ist. Die emotionale Verbindung zu beiden Figuren bildet den Kern der Geschichte und scheint eng mit den psychologischen Veränderungen der Protagonistin verknüpft zu sein.

BrokenLore: DON’T LIE setzt damit klar auf narrative Horror-Elemente, psychologischen Druck und eine zunehmend instabile Wahrnehmung, bei der Spieler nie sicher sein können, was real ist und was nicht.