BrokenLore: FOLLOW: Erscheint bald und bringt neuen Psycho-Horror

Mit BrokenLore: FOLLOW erwartet euch ein neuer psychologischer Horrortrip aus der Ego-Perspektive, der tief in die Vergangenheit seiner Hauptfigur eintaucht.

Im Mittelpunkt steht Anne, eine junge Frau, die von den traumatischen Ereignissen ihrer Kindheit verfolgt wird. Während ihr euch durch eine surreale Welt bewegt, müsst ihr euch Manifestationen ihrer Erinnerungen und Ängste stellen.

Das Spiel fungiert als Prequel zu BrokenLore: UNFOLLOW und beleuchtet die Ereignisse, die Anne geprägt haben. Dabei setzt das Abenteuer auf eine düstere Atmosphäre, psychologischen Horror und eine stark erzählte Geschichte.

Während eurer Reise verschwimmen Realität und Erinnerung zunehmend miteinander. Immer wieder begegnet ihr verstörenden Visionen, die Annes Vergangenheit und ihre inneren Konflikte widerspiegeln.

BrokenLore: FOLLOW erscheint für PS5, PC, and Xbox Series X|S.