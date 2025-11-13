BrokenLore: UNFOLLOW: Horrorspiel erscheint für Xbox später

Weitere Details zu BrokenLore: UNFOLLOW wurden genannt, darunter auch eine spätere Veröffentlichung des Spiels auf Xbox.

Shochiku Games hat nach seiner jüngsten Ankündigung weitere Einzelheiten zum dritten Teil der First-Person-Horrorspielserie BrokenLore: UNFOLLOW mitgeteilt.

Das Spiel wird demnach zunächst am 16. Januar 2026 auf PlayStation und Steam erscheinen. Die Xbox-Version folgt später.

Das Spiel wird zum Preis von 19,99 $ für die Standardversion und 24,99 $ für die Deluxe-Version auf den Markt kommen. Die Deluxe-Version enthält zusätzliche Inhalte wie einen Original-Soundtrack, eine anpassbare Katze, zusätzliche Spielinhalte und sogar einen 24-Stunden-Frühzugang zum Spiel.

BrokenLore: UNFOLLOW ist ein psychologisches First-Person-Horrorspiel, das die dunkle Seite der sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit erforscht. Ihr spielt die Rolle von Anne, einer jungen Frau, die vom Trauma des Mobbings verfolgt wird und in einem surrealen Albtraum gefangen ist, während sie verborgene Wahrheiten aufdeckt.

Um zu entkommen, muss Anne sich den schmerzhaftesten Momenten ihres Lebens stellen. Aber sie ist nicht allein – groteske Kreaturen beobachten jeden ihrer Schritte. Wird sie einen Ausweg finden oder wird sie von ihren Ängsten aufgefressen?

BrokenLore: UNFOLLOW beschäftigt sich mit Themen wie Cybermobbing, Körperdysmorphie und emotionaler Isolation und präsentiert sie in einem spannenden und symbolträchtigen Horrorerlebnis.