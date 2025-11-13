BrokenLore: UNFOLLOW: Horrorspiel erscheint für Xbox später

Shochiku Games hat nach seiner jüngsten Ankündigung weitere Einzelheiten zum dritten Teil der First-Person-Horrorspielserie BrokenLore: UNFOLLOW mitgeteilt.
Das Spiel wird demnach zunächst am 16. Januar 2026 auf PlayStation und Steam erscheinen. Die Xbox-Version folgt später.
Das Spiel wird zum Preis von 19,99 $ für die Standardversion und 24,99 $ für die Deluxe-Version auf den Markt kommen. Die Deluxe-Version enthält zusätzliche Inhalte wie einen Original-Soundtrack, eine anpassbare Katze, zusätzliche Spielinhalte und sogar einen 24-Stunden-Frühzugang zum Spiel.
BrokenLore: UNFOLLOW ist ein psychologisches First-Person-Horrorspiel, das die dunkle Seite der sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit erforscht. Ihr spielt die Rolle von Anne, einer jungen Frau, die vom Trauma des Mobbings verfolgt wird und in einem surrealen Albtraum gefangen ist, während sie verborgene Wahrheiten aufdeckt.
Um zu entkommen, muss Anne sich den schmerzhaftesten Momenten ihres Lebens stellen. Aber sie ist nicht allein – groteske Kreaturen beobachten jeden ihrer Schritte. Wird sie einen Ausweg finden oder wird sie von ihren Ängsten aufgefressen?
BrokenLore: UNFOLLOW beschäftigt sich mit Themen wie Cybermobbing, Körperdysmorphie und emotionaler Isolation und präsentiert sie in einem spannenden und symbolträchtigen Horrorerlebnis.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht sehr interessant aus. Bei dem Preis würde ich zuschlagen wenn’s erscheint. Der Trailer gefällt mir. Der Preis geht da voll in Ordnung.
20€ sind ok für das Spiel, mich würde die ungefähre Spielzeit noch interessieren, wahrscheinlich unter 10 Stunden.
Langsam mehren sich die Spiele, die für die Xbox gar nicht oder später erscheinen.
Die Xbix 360 gilt als beste Xbox Generation und dort gab es soviel mehr Spiele die nie erschienen sind.
die xbox 360, voralllem die erste Hälfte der Generation, mit Mass Effect, Bioshock, Alan Wake, Braid, Gears 1 usw. war auch die Beste.
Aber die One war wahrscheinlicht die schlechteste und hat trotzdem fast alles bekommen, was die PS4 bekommen hat.
Etwas teuer, aber dafür gibts halt Sales.
Ja, wahrscheinlich wieder 1 Jahr später 😅
Nur logisch, man optimiert zuerst für die Systeme, wo es mehr potentielle Käufer und Spieler gibt.
Würde ich als Entwickler genau so machen.
Wird vermutlich in Zukunft immer häufiger vorkommen, da die Schere zwischen Xbox zu Playstation einfach immer größer wird.
Vielleicht bekommen die Xbox Spieler dann aber später eine bugfreie Version des Spiels, dass wäre zumindest was gutes dabei.